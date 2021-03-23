Польша упростила выдачу виз гражданам Беларуси

Процедура выдачи польских виз гражданам Беларуси, находящимся на территории этой страны, становится проще. Как передал телеканал "Белсат", указ министерства иностранных дел Польши вступил в силу в понедельник, 14 июня. Таким образом Беларусь стала первой страной, чьи жители смогут воспользоваться новым механизмом.

Речь идет о том, что заниматься обработкой заявлений на получение визы от белорусских граждан и принимать решение о выдаче разрешительных документов будут не только польские консулы на территории Беларуси, но и сотрудники специального отдела в МИД Польши, в который можно будет обратиться удаленно. Процедура коснется не только рабочих, но и туристических виз.

Подробная схема подачи заявлений пока не разъяснена.

Польша настаивала на увеличении числа консульских работников

Польская сторона много лет говорила о необходимости увеличить число консульских работников в Беларуси. Частично снять с них нагрузку удалось после открытия визовых центров и наращивания количества виз, которые выдавались на срок более года.

Рост дипнапряженности между Варшавой и Минском

Однако в марте 2021 года на фоне роста дипломатической напряженности консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложили покинуть Беларусь. Отношения двух стран, ухудшившиеся после выборов в Беларуси в августе 2020 года, на этом фоне еще более обострились.

МИД Беларуси был возмущен участием дипломатического работника 28 февраля в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны. Двумя днями позже белорусские власти также решили выслать из страны и консула Генерального консульства Польши в Гродно.

В ответ Варшава объявила персонами нон грата консула Генконсульства Беларуси в Белостоке, а также белорусского консула в Варшаве.

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