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Ангела Меркель, бывший канцлер ФРГ
Бывший канцлер Германии Ангела МеркельФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Меркель: Минские соглашения дали Киеву время стать сильнее

Даниил Сотников
12 ч. назад

Экс-канцлер Германии объяснила, почему ее правительство одобрило "Северный поток - 2", и выступила в защиту Минских соглашений.

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Минские соглашения, заключенные между Россией и Украиной в 2014 году, были "заморозкой" конфликта, а не его решением, и дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее. Такое мнение высказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в интервью изданию Die Zeit, опубликованном в среду, 7 декабря.

"Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 - это не Украина сегодня", - заявила Меркель, приведя в качестве примера бои за Дебальцево в Донецкой области в 2015 году.

"И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине", - добавила Меркель.

Меркель объяснила решение о строительстве "Северного потока - 2"

Отвечая на вопрос о запуске газопровода "Северный поток - 2", Меркель подчеркнула, что заявку на его одобрение подавало не правительство, а компании. "В конечном счете, для федерального правительства и для меня это было вопросом решения, будем ли мы принимать новый закон в качестве политического акта, прямо отказывающего в одобрении "Северного потока - 2", - объяснила Меркель.

По ее словам, такой отказ в сочетании с Минскими соглашениями, "опасно ухудшил бы климат в отношениях с Россией". "С другой стороны, зависимость от энергетической политики возникла из-за меньшего количества газа из Нидерландов и Великобритании и ограниченных объемов добычи в Норвегии", - напомнила экс-канцлер.

США в то время еще не были поставщиком СПГ, и покупать топливо на фоне снижения собственной добычи пришлось бы у Катара и Саудовской Аравии, что "значительно ухудшило бы" конкурентноспособность Германии, объяснила Меркель. 

"Сегодня, под давлением войны, это то, что я поддерживаю, но в то время это было бы гораздо более масштабным политическим решением", - подчеркнула она.

Меркель: "Реакция на аннексию Крыма была недостаточно жесткой"

Меркель признала, что мировая реакция на аннексию Крыма Россией в 2014 году была недостаточно жесткой. В качестве примера она привела исключение России из "большой восьмерки", размещение войск НАТО в Балтийском море, а также согласие членов альянса увеличить свои расходы на оборону до 2 процентов от ВВП.

"Но мы должны были быстрее реагировать на агрессию России", - заключила экс-канцлер. Отвечая на вопрос о потенциальном окончании войны в Украине, Ангела Меркель сказала, что она может завершиться только за столом переговоров.

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