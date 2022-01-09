 ″Стоят для красоты″. Что белорусские миротворцы делают в Казахстане? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 10.01.2022

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Беларусь

"Стоят для красоты". Что белорусские миротворцы делают в Казахстане?

Белорусские военнослужащие участвуют в операции в Казахстане в составе миротворческих сил ОДКБ. Эксперты считают, что миротворцы из Беларуси - лишь ширма для российского контингента.

Во время столкновений в Алма-Ате

Во время столкновений в Алма-Ате

В составе коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности, которые были направлены в Казахстан, как сказано, "на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки", есть и белорусские военнослужащие. Контингент из Беларуси прибыл в Казахстан 7 января и "приступил к выполнению поставленных задач", сообщает Минобороны РБ.

Для белорусских военных это первый в истории независимой Беларуси опыт участия в операциях такого масштаба. Кто именно от Беларуси откомандирован в Казахстан и как на это реагирует белорусская общественность?

Точное количество белорусских миротворцев в Казахстане неизвестно

Как сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, в Казахстан для участия в урегулировании кризисной ситуации направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Эта бригада укомплектована только военнослужащими по контракту - она всегда находилась в резерве военных сил ОДКБ и регулярно участвовала в учениях организации.

Высадка российских военнослужащих в Казахстане

Высадка российских военнослужащих в Казахстане

Точное количество белорусских военных, которых отправили в Казахстан, неизвестно, сообщалось лишь об общем количестве миротворческих сил ОДКБ - 2030 военнослужащих и 250 единиц техники. "Всего белорусский контингент в резерве ОДКБ составляет около 500 человек - это СОБР Внутренних войск и упомянутая 103-я бригада ССО. Судя по всему, сейчас в Казахстан отправили только роту - это приблизительно 100 человек, но в случае необходимости могут отправить и еще военных", - поясняет DW независимый военный аналитик Егор Лебедок.

В миротворческих операциях (правда, не такого масштаба) белорусские военные участвовали и раньше. "При миссии ОБСЕ на линии разграничения в Донбассе участвует от 2 до 7 белорусские военных на ротационной основе, наш контингент был также в Ливане - в основном медики", - рассказывает Лебедок.

В целом военный аналитик обращает внимание на юридические нестыковки: в Казахстан отправили именно миротворческие силы, хотя в распоряжении ОДКБ есть Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). "Миротворческая миссии предполагает наличие двух конфликтующих сторон и их согласие на операцию. А КСОР как раз предназначены для борьбы с терроризмом, о чем и говорит президент Токаев. Но тут есть момент пиара - отправь КСОР и это будет выглядеть как подавление народного восстания, агрессия и оккупация. А миротворцы придают ОДКБ имидж добренькой организации, которая помогает".

Белорусские военные охраняют аэродром

Как с самого начала заявляли власти Казахстана, контингент ОДКБ не станет принимать участия в боевых операциях в стране - миротворцы ОДКБ "будут выполнять прикрытие и охранные функции" государственных объектов. Министерство обороны Беларуси со ссылкой на полковника Сергея Красовского сообщило, что белорусские военные охраняют военный аэродром "Жетыген".

В Алма-Ате, 8 января

В Алма-Ате, 8 января

Аналитик Лебедок также говорит, что силы ОДКБ просто высвобождают силовые структуры Казахстана для подавления протестов, что белорусских военных на какие-то серьезные объекты не пошлют. "Естественно, основной контингент - это российские военные. Скажу грубо: белорусы, армяне, таджики там никому не нужны, это просто политическая ширма, они там стоят "для красоты". Просто у казахов есть здоровый национализм, и чисто российские войска были бы восприняты как прямая оккупация. Поэтому и сделали ширму в виде миссии ОДКБ".

Но несмотря на то, что белорусские военные лишь охраняют аэродром, риски для них сохраняются. Егор Лебедок обращает внимание на внешний вид белорусских военных и техники, которые не имеют опознавательных знаков миротворческих сил и отношения к ОДКБ, хотя ранее учения проводились в специальных нашивках и шлемах с надписью "МС": "И хотя на наших военнослужащих есть знаки принадлежности к ВС Беларуси, но даже с относительно близкого расстояния выглядят они просто как люди с оружием и в форме, что повышает риск нападения на них".

Кроме того, как говорит Лебедок, основной риск участия белорусских военных в Казахстане в том, что конфликт может затянуться, и тогда в страну могут потянуться различные боевики, исламисты и другие радикалы. Впрочем, власти Казахстана обещали, что силы ОДКБ пробудут в стране лишь неделю, а 10 января на саммите ОДКБ президент Токаев заявил, что "миссия ОДКБ оказалась эффективной завершится в ближайшее время".

Белорусы участие в миссии ОДКБ в Казахстане не одобряют

Тот энтузиазм, с которым Александр Лукашенко принялся помогать "братскому Казахстану" понятен, учитывая события в Беларуси в 2020 году после президентских выборов.

Но белорусское общество на отправку военных в Казахстан реагирует негативно, отмечает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. "По всем опросам с начала 90-х годов белорусы бояться войны и не хотят, чтобы наши граждане участвовали в военных операциях, тем более вмешивались в чужие дела. Внешняя политика Беларуси в представлении рядового белоруса - это продавать тракторы, а не заниматься высокой политикой".

Бишкек. На акции солидарности с протестующими в Казахстане

Бишкек. На акции солидарности с протестующими в Казахстане

В социальных сетях белорусы критически высказываются по поводу участия белорусов в контингенте ОДКБ, выражают солидарность с протестующими Казахстана. Многие белорусы, среди которых оппозиционер Анатолий Лебедько, пишут "простите нас, казахи", а активист Андрей Ткачев предложил теперь ОДКБ называть "Организацией дикторов, которые бояться". Представители белорусской диаспоры устраивали в некоторых странах митинги в поддержку казахского народа.

Однако в целом общественное мнение белорусов будет зависит от коммуникации властей и подходов альтернативных политическиж сил, говорит политолог Казакевич. "Вопрос в том, смогут ли демсилы показать, что это все-таки проблема, что могут быть серьезные последствия в виде жертв. Также нужно говорить и о политических последствиях - не ясно, как будет развиваться ситуация в Казахстане, может оказаться, что вместо благодарности Минск получит нечто иное от казахстанских властей", - резюмирует Казакевич.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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