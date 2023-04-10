FT: Минюст США расследует утечку секретных документов

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки секретных документов Минобороны, в которых подробно описаны результаты работы американских служб безопасности и военных ведомств. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет издание Financial Times со ссылкой на официальных лиц. При этом те же источники сообщают, что документы "кажутся в основном подлинными".

Ранее появилась информация, что министерство обороны Соединенных Штатов ведет свое расследование утечки. Кроме того, Пентагон проводит оценку, как появившиеся в интернете секретные документы США, касающиеся в том числе войны в Украине, могут повлиять на национальную безопасность страны. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх уже заявила, что в этих документах могут содержаться секретные и особо секретные сведения.

Данные о состоянии армий Украины и России

Предполагаемые секретные документы стали появляться на различных форумах в интернете еще в начале марта и поначалу не привлекали к себе особого внимания. Однако позднее оказалось, что из них можно было сделать вывод о состоянии российской и украинской армии и, в частности, о неудовлетворительной подготовке к будущему украинскому контрнаступлению.

В то же время некоторые данные носили следы явной манипуляции - в частности, российские потери были занижены, а украинские - завышены.

Вместе с тем документы, которых в сети появилось больше 100, включают в себя информацию не только об Украине, но и о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке.

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