США проверят влияние "утечки" секретов на нацбезопасность

Соединенные Штаты оценивают, как "утекшие" секретные документы США, в которых среди прочего подробно описаны результаты работы американских служб безопасности и военных ведомств, могут повлиять на национальную безопасность страны. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 9 апреля, заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Вашингтон изучает воздействие, которое эти документы могут оказать на "национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров", отметила Сингх, признавшая, что в "утечке" могут содержаться секретные и особо секретные сведения. В то же время она уточнила, что проверка документов на подлинность еще не закончена.

Данные о состоянии армий Украины и России

Предполагаемые секретные документы стали появляться на различных форумах в интернете еще в начале марта и поначалу не привлекали к себе особого внимания. Однако позднее оказалось, что из них можно было сделать вывод о состоянии российской и украинской армии и, в частности, о неудовлетворительной подготовке к будущему украинскому контрнаступлению.

В то же время некоторые данные носили следы явной манипуляции - в частности, российские потери были занижены, а украинские - завышены.

Смотрите также: