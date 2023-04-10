США проверят влияние "утечки" секретов на нацбезопасность
Дмитрий Вачедин
2 ч. назад
Пентагон признал, что в "утечке" материалов силовых ведомств США могут содержаться настоящие секреты. Белый дом обеспокоен национальной безопасностью страны и союзников.
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Соединенные Штаты оценивают, как "утекшие" секретные документы США, в которых среди прочего подробно описаны результаты работы американских служб безопасности и военных ведомств, могут повлиять на национальную безопасность страны. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 9 апреля, заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.
Вашингтон изучает воздействие, которое эти документы могут оказать на "национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров", отметила Сингх, признавшая, что в "утечке" могут содержаться секретные и особо секретные сведения. В то же время она уточнила, что проверка документов на подлинность еще не закончена.
Данные о состоянии армий Украины и России
Предполагаемые секретные документы стали появляться на различных форумах в интернете еще в начале марта и поначалу не привлекали к себе особого внимания. Однако позднее оказалось, что из них можно было сделать вывод о состоянии российской и украинской армии и, в частности, о неудовлетворительной подготовке к будущему украинскому контрнаступлению.
В то же время некоторые данные носили следы явной манипуляции - в частности, российские потери были занижены, а украинские - завышены.