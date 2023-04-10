  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Здание Пентагона в штате Вирджиния
Здание Минобороны СШАФото: Andy Dunaway/US Air Force/dpa/picture alliance
ПолитикаСША

США проверят влияние "утечки" секретов на нацбезопасность

Дмитрий Вачедин
2 ч. назад

Пентагон признал, что в "утечке" материалов силовых ведомств США могут содержаться настоящие секреты. Белый дом обеспокоен национальной безопасностью страны и союзников.

https://p.dw.com/p/4PrY6

Соединенные Штаты оценивают, как "утекшие" секретные документы США, в которых среди прочего подробно описаны результаты работы американских служб безопасности и военных ведомств, могут повлиять на национальную безопасность страны. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 9 апреля, заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Вашингтон изучает воздействие, которое эти документы могут оказать на "национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров", отметила Сингх, признавшая, что в "утечке" могут содержаться секретные и особо секретные сведения. В то же время она уточнила, что проверка документов на подлинность еще не закончена.

Данные о состоянии армий Украины и России

Предполагаемые секретные документы стали появляться на различных форумах в интернете еще в начале марта и поначалу не привлекали к себе особого внимания. Однако позднее оказалось, что из них можно было сделать вывод о состоянии российской и украинской армии и, в частности, о неудовлетворительной подготовке к будущему украинскому контрнаступлению.

В то же время некоторые данные носили следы явной манипуляции - в частности, российские потери были занижены, а украинские - завышены.

Смотрите также:

Кто стоит за атакой на трубопровод США

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Хакер за компьютером

Как хакеры участвуют в войне РФ против Украины и при чем здесь ФРГ

Как хакеры участвуют в войне РФ против Украины и при чем здесь ФРГ

Война России против Украины ведется не только обычным оружием, но и в цифровом формате. Ее последствия могут затронуть каждого. Немецкие спецслужбы предупреждают, что Германия тоже находится под ударом.
Политика11 мая 2022 г.
external

Российские кибервойны и промышленный шпионаж в Германии (29.03.2021)

Российские кибервойны и промышленный шпионаж в Германии (29.03.2021)

Несколько депутатов бундестага стали мишенями кибератак - их частные почтовые ящики были взломаны. Эксперты подозревают, что за нападением стоят российские хакеры. В то же время немецкий таблоид Bild опубликовал статью о российском промышленном шпионаже в Германии.
Политика29 марта 2021 г.03:30 мин.
external

Смерть пациентки в результате хакерской атаки из России?

Смерть пациентки в результате хакерской атаки из России?

В Германии произошел первый случай хакерской атаки, в результате которой, возможно, погибла пациентка. Следы хакеров могут вести в Россию.
Политика24 сентября 2020 г.02:31 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

ЗАЗ-968М, флаг Украины и поврежденная обстрелом церковь в Житомирской области

ISW: Россия использует религию в качестве оружия

Конфликты58 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Руслана Данилкина

"Нет ноги, но есть мечты": украинка о службе в ВСУ и ранении

"Нет ноги, но есть мечты": украинка о службе в ВСУ и ранении

Конфликты9 апреля 2023 г.
Украинские беженцы в ФРГ протестуют против возможного допуска россиян на Олимпиаду в Париже, 22 марта 2023 года

Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт

Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт

Спорт9 апреля 2023 г.12 фото
Украинский танк в районе Бахмута

РФ пытается взять Бахмут и другие события 409-го дня войны

РФ пытается взять Бахмут и другие события 409-го дня войны

Конфликты8 апреля 2023 г.
АЭС "Темелин", расположенная в 60 километрах от границы с Германией

Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?

Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?

Политика8 апреля 2023 г.
На месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб "военкор" Татарский

Кто такие "военкоры" и почему они стали популярными в РФ

Кто такие "военкоры" и почему они стали популярными в РФ

Конфликты8 апреля 2023 г.
Lettland Riga | DW Interview mit Anatoliy Belyi

Анатолий Белый: Для меня война - это личная катастрофа

Анатолий Белый: Для меня война - это личная катастрофа

Политика8 апреля 2023 г.
На главную страницу