Как хакеры участвуют в войне РФ против Украины и при чем здесь ФРГ

Даже немецкое Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) пострадало от хакеров. В начале мая были осуществлены DDOS-атаки на серверы немецких министерств и госучреждений с целью перегрузить их запросами так, чтобы их сайты больше не были доступны. В мессенджере Telegram ответственность за это взяла на себя группа российских хакеров, назвавшая себя Killnet.

На сайте BKA эти атаки почти не отразились. Разве что он открывался с опозданием, сообщила DW вице-президент BKA Мартина Линк (Martina Link). Представляя на текущей неделе ежегодный отчет о положении дел в Германии в сфере кибербезопасности, Линк назвала эти действия злоумышленников атаками "скорее, низкого уровня".

И тем не менее эти атаки стали еще одним сигналом нового и опасного развития событий. Мартина Линк указывает, что разные группы хакеров сегодня проявляют солидарность либо с Украиной, либо с Россией - и в зависимости от этого направляют свои враждебные действия. "При этом возникает риск того, что эти атаки коснутся и тех, кто непричастен", - говорит заместитель главы BKA.

Арне Шёнбом

Как кибератаки касаются Германии

Война России против Украины ведется и в цифровом пространстве - и это ощущают и в Германии. "На фоне войны России против Украины BSI констатирует повышенную угрозу для Германии", - говорит DW глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбом (Arne Schönbohm). Он призывает предприятия, организации и ведомства к тому, чтобы они усилили свою информационную безопасность. "С начала вторжения России в Украину в Германии уже произошло несколько инцидентов, связанных с кибербезопасностью, но они имели ограниченное влияние", - говорит глава BSI.

Но ранее многие хакерские атаки имели очень широкие последствия - и их мог почувствовать на себе каждый гражданин Германии. Пример, о котором рассказала Мартина Линк касается округа Анхальт-Биттерфельд. В начале июля прошлого года хакеры совершили атаку на сайт местных властей с помощью Ransomware. Вредоносный софт закодировал программы и базу данных. Все серверы и рабочие компьютеры городских властей пришлось выключить. В итоге остановились социальные выплаты, регистрации новых автомобилей и так далее. Городское управление даже объявило режим кибер-катастрофы - с таким Германия раньше не сталкивалась.

Во время другой хакерской атаки в ноябре пострадала фирма-производитель софта, программами которой пользовалась четверть немецких врачебных практик. Сервер и сетевая инфраструктура были закодированы и не могли больше функционировать.

Число киберпреступлений растет

В целом киберпреступлений становится все больше: BKA говорит о том, что их число выросло на 12 процентов и почти достигло 150 тысяч зарегистрированных случаев. Но эксперты говорят, что реальные цифры значительно выше. Когда в прошлом году Федеральное объединение информационных, телекоммуникационных и компьютерных технологий (BITKOM) провело опрос среди болеем чем 1000 предприятий Германии, 9 из 10 фирм подтвердили, что в течение последнего года стали жертвами хакерских атак. Ущерб от краж, шпионажа и саботажа для немецкой экономики, по данным Bitkom, в целом уже составил 223 млрд евро.

Мартина Линк

Такому росту киберпреступлений способствуют разные факторы, говорит Мартина Линк из BKA. Пандемия коронавируса сделала мир более цифровым и зависимым от интернета. И это создало благоприятную почву для преступлений в Сети. Кроме того, в цифровом мире растет доля теневой экономики. На черном рынке в Сети преступники могут за биткоины купить все: от сетевых ботов до данных кредитных карт. А поскольку киберпреступность не знает границ и преступники находятся по всему миру, полиция почти бессильна. Раскрываемость таких преступлений составляет лишь 30 процентов.

Мартина Линк делает ставку в борьбе с сетевой преступностью на международное сотрудничество. "В последние годы здесь все очень хорошо развивается", - говорит она DW. И приводит пример Emotet: "В январе 2021 года полицейские нескольких стран провели совместную акцию и разрушили инфраструктуру вредоносного софта".

Вызывает тревогу и то, что границы между хакерами, у которых чисто криминальные цели, и хакерами, которыми управляет то или иное государство, стираются. И как показала война в Украине, это многих касается напрямую.

3000 ветряков были выведены в Германии из строя 24 февраля из-за хакерских атак

Так, в конце февраля в Германии отключилось дистанционное управление около 3000 ветряных электрогенераторов. Работа ветрогенераторов контролируется помощью сети, работу которой обеспечивает провайдер спутниковой связи. Но утром 24 февраля, когда началась война России против Украины, его сайты были взломаны. Вероятно, это произошло потому, что украинские армейские структуры и госучреждения также пользуются услугами того же провайдера.

Хакерские атаки в политических целях

Ведомство по защите конституции еще летом 2021 года отмечало в своем докладе: "Российские спецслужбы применяют хакерские атаки для поддержки геополитических целей властей РФ". Немецкая спецслужба перечисляет и целый ряд известных хакерских групп, которые подчинены российским спецслужбам. К таким относятся Fancy Bear, которая активна с 2004 - а также Snake, "очень хорошо технически подготовленная группа с целями по всему миру", считают в ведомстве.

Хайя Шульман (Haya Shulman) профессор информатики Франкфуртского Университета, эксперт в области кибербезопасности считает, что если в Германии почти не зарегистрировано хакерских атак в связи с войной в Украине, то это не означает, что их нет. Поскольку "успешные атаки не всегда можно обнаружить", - говорит Шульман. Она указывает на хакерские атаки 2015 года на бундестаг и на федеральную базу данных в 2016 году. Эта инфраструктура служила основной для коммуникации между ведомством канцлера, министерствами и спецслужбами - и долгое время считалась абсолютно надежной.

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