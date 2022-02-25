 Хакеры Anonymous объявили кибервойну России из-за ее нападения на Украину | Новости из Германии о России | DW | 25.02.2022

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Россия

Хакеры Anonymous объявили кибервойну России из-за ее нападения на Украину

Хакерская группировка Anonymous объявила, что в рамках кибервойны с РФ из-за ее военного вторжения в Украину атаковала телеканал RT. Структура ФСБ по кибербезопасности говорит о "критическом" уровне угрозы кибератак.

Логотип хакерской группировки Anonymous

Логотип хакерской группировки Anonymous

В ответ на вторжение российских войск на территорию Украины одна из самых известных в мире хакерских группировок - Anonymous - сообщила, что она "официально объявила кибервойну правительству России". "Коллектив Anonymous находится в состоянии кибервойны против России", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter в ночь на пятницу, 25 февраля, которое сопровождалось хештегом #Ukraine.

Позднее хакеры Anonymous заявили, что вывели из строя сайт российского пропагандистского телеканала RT News.

Перед этим RT сообщил, что на сайты телеканала ведутся DDoS-атаки. Кроме того, вечером 24 февраля наблюдались трудности с доступом к сайтам Кремля, правительства, парламента РФ, передает "Медуза" .

Структура ФСБ по кибербезопасности (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, НКЦКИ) объявила о "критическом" уровне угрозы кибератак на российское информационное пространство из-за "военной операции" в Украине, как официальная Москва называет развязанную ей войну на территории соседнего государства.

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    Еще один снимок из немецкой столицы.

  • Гамбург

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    "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

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  • Гаага

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    "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

  • Вена

    Акции солидарности с Украиной

    Митинг в Вене, Австрия.

  • Оттава

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    Протестующие в Оттаве, Канада.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

  • Токио

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  • Стокгольм

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    Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

  • Мадрид

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  • Варшава

    Акции солидарности с Украиной

    Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

  • Прага

    Акции солидарности с Украиной

    Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

  • Вильнюс

    Акции солидарности с Украиной

    Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

  • Лиссабон

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    Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 42:40

Война Путина против Украины: территория страны подверглась ракетному обстрелу. DW Новости 24.02.2022

Контекст

Украина сообщила о новой DDoS-атаке на сайты госучреждений

Днем 23 февраля перестали открываться сайты Верховной рады и ряда министерств. Только 15 февраля информационные ресурсы Украины подверглись крупной кибератаке.  

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