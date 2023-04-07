NYT: В интернет "утекли" новые секретные документы США

В интернете начали публиковать новый массив "утекших" секретных документов США, в которых подробно описаны результаты работы американских служб безопасности и военных ведомств, пишет в пятницу, 7 апреля, газета The New York Times (NYT) . В документах содержится секретная информация разного рода, в том числе и предназначенные для служебного пользования отчеты о брифингах по Украине, Ближнему Востоку, Индо-Тихоокеанскому региону и Китаю, а также о противодействии терроризму.

По данным неназванных официальных лиц, на которых ссылается издание, в новой партии опубликовано около ста документов. Собеседник NYT назвал произошедшее "кошмаром" для разведывательного альянса "Пять глаз" (FVEY), в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США.

NYT: Первый прорыв российской разведки с начала войны?

Ранее в интернете был опубликован ряд секретных документов США, касающихся войны РФ против Украины - среди них были данные о расстановке сил, поставках вооружения Киеву, оценка возможностей ПВО Украины и информация о деталях возможного весеннего контрнаступления украинских ВС. При этом опубликованные документы были помечены датами не позднее 1 марта, что может указывать на их неактуальность.

Бывший сотрудник Пентагона и ЦРУ Мик Малрой в комментарии NYT отметил, что многие из опубликованных файлов представляют собой фотографии секретных документов. Это может означать, что утечка была преднамеренной и совершена "кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО". По словам эксперта, происшествие обозначило "значительную брешь в системе безопасности", которая может помешать планированию действий в Украине.

Издание указывает, что произошедшая утечка может быть "первым прорывом российской разведки, обнародованным с начала войны". При этом некоторые из фотографий документов, вероятно, были отредактированы перед публикацией - среди них данные о численности убитых в ходе войны российских военных, а также потери Украины. В случае РФ цифры сильно занижены, обращают внимание СМИ, - в одном из документов указано, что количество убитых российских военных в Украине не превышает 17,5 тысяч человек. В реальности их количество может быть в десятки раз больше, о чем ранее сообщали и сами США.

Киев назвал опубликованные планы о контрнаступлении "фотошопом"

Представители Минобороны США отказались отвечать на вопросы о подлинности опубликованных ранее документов, но ведомство выпустило официальное заявление, где указало, что "изучает эти сообщения".

В Киеве же опубликованные документы назвали "фотошопом", с помощью которого российская разведка пытается "отмыться" от провалов. "С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберийских приключений", "трехдневных планов" и других провалов - это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро", - написал в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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