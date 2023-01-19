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Переговоры России и Украины 28 февраля. Денис Киреев - крайний слева
Переговоры России и Украины 28 февраля. Денис Киреев - крайний слеваФото: Alexander Kryazhev/ITAR-TASS/imago images
ПолитикаУкраина

Застреленный СБУ Киреев предупредил Киев о планах РФ

Анастасия Аринушкина
48 мин. назад

Денис Киреев был застрелен СБУ во время задержания по подозрению в шпионаже. Глава украинской разведки рассказал WSJ, что банкир помог защитить Киев от захвата оккупантами.

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45-летний Денис Киреев, который в марте был застрелен сотрудниками СБУ во время задержания, накануне вторжения России предупредил украинскую разведку о планах Москвы взять Киев. Это утверждается в статье "Российский шпион или украинский герой?", опубликованной в среду, 18 января, изданием The Wall Street Journal.

По данным WSJ, 45-летний банкир Киреев передал главе украинской разведки Кириллу Буданову информацию от своих российских источников, которая помогла защитить Киев. "Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", - цитирует издание Буданова. В частности, Киреев 23 февраля сообщил ему, что Владимир Путин отдал приказ о начале вторжения в Украину. Кроме того, ему была известна главная цель атаки.

Утром 24 февраля российские боевые вертолеты высадили десант в аэропорту "Антонов" под Киевом. Россия планировала захватить аэропорт, чтобы перебросить туда войска и технику для штурма украинской столицы. Информация от Киреева дала Украине "несколько драгоценных часов", чтобы перебросить войска для противодействия россиянам, заявил Буданов. После ожесточенного боя аэропорт был разрушен и не мог использоваться силами оккупантов.

Буданов: после переговоров стала очевидна связь Киреева со спецслужбами

После этого воюющие стороны договорились о проведении переговоров в Беларуси. Кирилл Буданов предложил Денису Кирееву принять в них участие, поскольку тот был знаком с двумя участниками делегации РФ. Киреев, который долгие годы налаживал связи по обе стороны конфликта, знал, что ему будет рискованно появляться в составе украинской делегации, и сначала не хотел участвовать в переговорах, но позже согласился. "После его появления там всем стала очевидна его связь со спецслужбами. К сожалению, ситуация тогда была критической, и нам пришлось идти на риск", - заявил Буданов.

Когда РФ и Украина согласовали второй раунд переговоров 3 марта, Буданов настоял, чтобы Киреев вновь присоединился к делегации. Банкир осознавал, что ему может грозить опасность. Вместе с охраной и агентами военной разведки он приехал на вокзал в Киеве. По дороге Киреев сказал охранникам, что его могут арестовать, и попросил их не вмешиваться. В центре города он был действительно задержан агентами СБУ, которые потребовали от охраны Киреева сложить оружие. Банкира задержали и увезли, а через полтора часа он был обнаружен мертвым.

Государственное бюро расследований Украины, которое расследует подобные убийства, отказалось от комментариев для WSJ. Также не стал давать комментарии начальник контрразведки СБУ Александр Поклад, который отвечает за задержание сотрудников, подозреваемых в работе на РФ. По словам Буданова, в ночь перед переговорами в Беларуси из офиса Поклада звонили Кирееву.

СБУ подозревали Киреева в госизмене

После убийства Дениса Киреева украинские СМИ сообщали, что у СБУ имелись сведения о его госизмене, основанные, в том числе, на записи телефонных разговоров. Позднее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Киреев  "погиб во время выполнения спецзадачи". Дениса Киреева похоронили как героя, Владимир Зеленский подписал документы о награждении его посмертно медалью за "исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности".

В июле Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову из-за "ненадлежащего выполнения служебных обязанностей". Украинский президент объяснил их отстранение большим числом дел о госизмене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования, других правоохранительных структур.

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