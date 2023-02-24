СМИ: У РФ за год войны потери выше, чем в Афганистане

С начала войны России в Украине подтверждена гибель 15 136 российских военных - это больше, чем за 9 лет в ходе советских военных действий в Афганистане, подсчитали "Медиазона", BBC и волонтеры.

За год войны в Украине появились достоверные свидетельства гибели 15 136 российских военных. Такие данные в пятницу, 24 февраля, приводят, опираясь на открытые источники, ведущие совместные подсчеты издание "Медиазона", британская медиакомпания BBC и команда волонтеров.

Это число превысило признанные официально советские потери в Афганистане за девять лет (15 051 человек), отмечают журналисты.

Эксперты: Подтверждена гибель свыше 1200 мобилизованных РФ

Продолжают поступать данные о больших потерях среди заключенных, завербованных частной военной компанией "Вагнер", указывают эксперты. Показатели практически удваивается вторую сводку подряд: с 790 две недели назад до 1310. Рост связан не только с боевыми действиями, но и с дополнительной проверкой, проведенной составителями статистики.

Подтверждена гибель минимум 1214 мобилизованных. Больше всего уведомлений о смерти солдат приходит в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Дагестан. Журналисты составляют поименный список погибших, базируясь на записи родственников, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей, однако реальные цифры, вероятно, значительно выше.

Оценки британской разведки

По данным Минобороны Великобритании, по состоянию на 17 февраля силы Министерства обороны России и частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", вероятно, понесли потери ранеными и убитыми в 175-200 тысяч бойцов, в том числе 40-60 тысяч - летальные потери. По информации британского оборонного ведомства, их уровень значительно вырос с сентября 2022 года, когда в Росcии была проведена "частичная мобилизация".

В соответствии с современными стандартами соотношение убитых и раненых - высокое, отметили в разведке Великобритании. Почти наверняка это объясняется крайне неудовлетворительным медицинским обеспечением большей части личного состава, указывали эксперты.

Главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил 22 января в интервью норвежскому телеканалу TV 2, что в ходе войны в Украине погибли или получили ранения почти 180 тысяч российских солдат.

Возможные потери Украины

Украинские потери, вероятно, превышают 100 тыс. убитыми и ранеными, отметил Кристофферсен. Кроме того, в Украине в результате войны погибли около 30 тыс. гражданских лиц, указал он.

Министр обороны Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявлял, что потери России в Украине убитыми составили 5937 человек.

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