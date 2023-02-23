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Житель Бахмута на фоне поврежденного в результате обстрела жилого домаФото: LIBKOS/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Год после нападения России на Украину

Илья Коваль
55 мин. назад

За год после начала российского вторжения в Украину разрушены десятки городов и погибли тысячи мирных жителей. В досье DW - о войне России против Украины.

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24 февраля 2022 года началось полномасштабное военное вторжение России в Украину. За год войны, которую развязал Владимир Путин против Украины, российские войска оккупировали часть украинской территории и постоянно обстреливают города и гражданские объекты. В результате военных действий были разрушены десятки украинских городов, погибли более 10 тысяч мирных жителей, миллионы укранцев были вынуждены покинуть свои дома. 

Украина смогла выстоять в первые месяцы войны в том числе благодаря всесторонней поддержке Запада. ВСУ продолжают держать оборону и с помощью западного оружия сумели освободить часть оккупированных территорий. Все попытки остановить войну России против Украины дипломатическим путем не увенчались успехом. Спустя год после начала войны все еще не видно перспектив достижения мира. Досье DW. 

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