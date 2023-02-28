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Подбитый российский танк перед посольством РФ в Берлине
Подбитый российский танк перед посольством РФ в БерлинеФото: Carsten Koall/picture alliance/dpa
ПолитикаГермания

У посольства РФ в Берлине убрали подбитый российский танк

Ольга Лебедева
58 мин. назад

Танк, взорванный миной в первые недели войны в Украине, простоял перед российским посольством с 24 до 27 февраля. Теперь он будет выставлен в Нидерландах.

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В Берлине убрали подбитый российский танк Т-72, установленный в центре города у посольства РФ к первой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Корреспондент DW утром во вторник, 28 февраля, лично убедился, что танка на пешеходной части бульвара Унтер-ден-Линден больше нет. О том, что машину увезли, ранее сообщила берлинская полиция.

Танк, разрушенный от взрыва недалеко от Киева в первые недели войны, с утра 24 февраля до вечера 27 февраля стоял в центре Берлина  как напоминание о начале войны и антивоенный символ, при этом его ствол указывал в сторону российского посольства.

Танк выставят в Нидерландах

Как сообщается, танк был подорван на украинской противотанковой мине 31 марта 2022 года. По всей вероятности, в нем погибли солдаты. Его предоставил Военно-исторический музей Минобороны Украины и поддержал его транспортировку в Германию. По словам инициаторов акции, теперь танк будет установлен в Нидерландах.

Как указал автор, издатель и один из инициаторов проекта Виланд Гибель (Wieland Giebel), российские власти и военные "убили, разграбили, переселили миллионы людей и продолжают это делать каждый день". "Мы хотим поставить этот хлам (танк. - Ред.) террористам под дверь" и вернуть его им, отметил Гибель. Берлинский район Митте сначала отказал в размещении объекта, но затем инициаторы из Музея Бункер в Берлине добились разрешения в суде.

Боевой российский танк Т-72 был произведен Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Как объяснил DW в начале февраля директор Немецкого танкового музея Ральф Ратс (Ralf Raths), Т-72 и немецкий Leopard 1 примерно сопоставимы по основным характеристикам, поскольку концептуально разработаны приблизительно в одно время. 

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