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Посольство России в БерлинеФото: Vyacheslav Filippov/TASS/imago images
ПолитикаГермания

В Берлине разрешили установить подбитый танк у посольства РФ

Сергей Гуща
49 мин. назад

Власти округа Берлин Митте в июне не дали разрешения установить танк, аргументируя соображениями пиетета и внешнеполитических интересов ФРГ.

https://www.dw.com/ru/sud-v-berline-razresil-ustanovit-podbityj-rossijskij-tank-u-posolstva-rf/a-63407472

Подбитый в Украине российский танк может быть временно установлен у посольства РФ в Берлине. Такой вердикт вынес во вторник, 11 октября, административный суд германской столицы, тем самым обязав власти города выдать соответствующее разрешение.

По всей видимости, танк невозможно поставить напротив посольства на бульваре Унтер-ден-Линден, поскольку тротуар не выдержит нагрузки в 40 тонн, говорится в сообщении суда. Однако его можно его установить неподалеку от российского посольства на улице Шадовштрассе, на участке, закрытом для дорожного движения, говорится далее. Стороны могут опротестовать решение в высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.

С инициативой установить подбитый танк выступили организаторы музея Berlin Story Bunker Энно Ленце (Enno Lenze) и Виланд Гибель (Wieland Giebel). В июне текущего года власти центрального округа Берлин Митте отказали им, мотивируя свое решение тем, что в подбитом танке "наверняка погибли люди", поэтому его установка не уместна. Кроме того, как посчитали районные чиновники, эта акция затрагивает внешнеполитические интересы Германии, поэтому разрешение на ее проведение может быть выдано только с одобрения федерального правительства. Позже они заявили, что в данном случае речь не идет об искусстве, и указали на опасность возникновения проблем с пешеходным и дорожным движением из-за ожидаемого скопления людей у временного памятника.

Суд: Речь идет о свободе выражения мнений

Суд пришел к выводу, что не имеет значения, является ли данная акция искусством или нет, поскольку речь идет о свободе выражения мнений. По мнению судей, выдаче разрешения не препятствуют какие-либо опасения о нарушении дорожного движения, поскольку участок улицы, на котором планируется установить обломки танка, и так закрыт для автотранспорта. Поскольку подбитый танк должен простоять всего две недели, его установка не повлияет на архитектурный облик квартала. Судьи также отметили, что соображения пиетета и внешнеполитических интересов Германии не относятся к "дорожному праву", опираясь на которое власти округа должны были рассматривать заявку.

Ранее в поддержку этой акции выступил уходящий посол Украины в Германии Андрей Мельник. Разрушенная российская военная техника, установленная в центре Берлина, даст немцам ощущение жестокой войны на уничтожение", - сказал он газете Tagesspiegel.

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