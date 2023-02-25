"Путин вернул немцев в реальность": СМИ ФРГ о годе войны

Как изменился мир за год войны в Украине? Стоит ли Германии продолжать поставки оружия Киеву? Когда война завершится? Этими вопросами задаются немецкие СМИ в годовщину начала вторжения РФ в соседнюю страну.

Годовщина начала российского военного вторжения в Украину стала главной темой комментариев немецкой прессы 24 февраля. Отмечая усиливающиеся в обществе опасения новой эскалации из-за поставок Германией Киеву вооружений, большинство журналистов сходятся во мнении, что продолжать поддерживать Украину необходимо, а отдавать победу Путину - нельзя. Основные выводы, к которым приходят масс-медиа ФРГ, анализируя последствия года войны в Украине, - у DW.

Die Welt: "Смотреть с соучастием - недостаточно"

"Агрессивная война, которую Владимир Путин начал на рассвете ровно год назад, стремительно изменила многое для всех, в том числе, за пределами Украины. Он потряс глобальный миропорядок, продемонстрировав Западу хрупкость его безопасности и свободы", - констатирует главный редактор газеты Die Welt Дженнифер Вильтон (Jennifer Wilton).

Дженнифер Вильтон Фото: DW

"Страстное желание пацифизма в непацифистском мире" она называет "бегством от реальности". "Война заставила немцев вернуться в реальность. Реальность, в которой безопасность требует высоких оборонных бюджетов, солдат, оружия, боеприпасов", - полагает Вильтон.

Она не обходит стороной противоречивое отношение немцев к вопросу о поставках вооружений Украине и опасений возможной эскалации конфликта, которые неоднократно выражали и читатели Die Welt. Однако для себя ее главный редактор определила приоритеты так: "Разница между нами, между Западом, который помогает (Украине. - Ред.), в том числе, чтобы защитить себя, и украинцами, которые защищают свои жизни, - это, прежде всего, время. У них его нет".

"Смотреть участливо со стороны, когда эти люди рассказывают (о пережитом на войне. - Ред.), когда их реальность вторгается в залы конференции, - недостаточно, - пишет Вильтон, вспоминая выступления украинских гостей Мюнхенской конференции по безопасности. - Им нельзя отвечать из теплых и безопасных гостиных, что тому, кто несет ответственность за это безграничное страдание, нужно пойти навстречу. Что нужно предложить компромиссы бескомпромиссным людям за счет свободы всех".

FAZ: "Путин должен потерпеть поражение"

"И ядерная держава может проиграть войну", - пишет издатель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Бертольд Колер (Berthold Kohler) в комментарии под названием "Почему Путин должен потерпеть поражение".

Бертольд Колер

Напоминая о событиях в Афганистане и во Вьетнаме, он заочно вступает в полемику с бывшим российским президентом, а ныне замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, который 19 января написал в Telegram : "Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба". При этом Колер убежден: Украине срочно нужны танки.

"Речь идет не только об удержании нынешней линии фронта в ходе следующего российского наступления, которое Москва готовит на основе волны огня в стиле Первой мировой войны и безжалостного принесения в жертву своих солдат. Необходимо также дать украинцам возможность нанести военное поражение россиянам, что покажет Путину, что и план Б у него не сработает. Этот план основан на предположении, что Украина и Запад не смогут выстоять в военном и политическом отношении в войне на истощение, которая затянется на годы", - указывает издатель FAZ.

Tagesspiegel: "Мечта о едином мире разбилась"

Обозреватель берлинской газеты Tagesspiegel Анья Велер-Шёк (Anja Wehler-Schöck) приходит к неутешительному выводу: "Агрессивная война России разрушила надежды на растущее глобальное сотрудничество". Ее комментарий на эту тему называется "Год войны в Украине. Разрушенная мечта о едином мире".

Сторонники поставок вооружений Украине на демонстрации в Мюнхене, 18 февраля 2023 года Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS/picture alliance

Напоминая, что война в Персидском заливе, начавшаяся после вторжения Ирака в Кувейт, продлилась всего восемь месяцев - со 2 августа 1990 по 12 апреля 1991 года - благодаря вмешательству международной коалиции с мандатом ООН, журналистка констатирует: "В случае с Украиной такой сценарий немыслим. Совет Безопасности, членом которого является агрессор, не может выполнить свою задачу, осудить нападение и ввести за него санкции. Если Генассамблея ООН теперь примет мирный план, это будет лишь символический жест. В любом случае он останется без последствий. Очевидно несовершенные структуры обеспечения глобального порядка в сложившейся ситуации сработают вхолостую".

В то же время Велер-Шёк обращает внимание и на другое явление, ставшее следствием войны в Украине: "Российское вторжение способствовало новому усилению сплоченных союзов, даже сделало его неизбежным". "Путину не удалось расколоть западные союзы. Начав агрессивную войну, он только теснее сплотил их. Вместо "финляндизации", на которую надеялся Путин, мы наблюдаем "НАТОизацию" Европы, как это точно описал президент США на саммите НАТО в мае прошлого года", - констатирует обозреватель Tagesspiegel.

Süddeutsche Zeitung: "Путин усилил НАТО"

Аналогичное мнение высказывает ее коллега изгазеты Süddeutsche Zeitung Курт Кистер (Kurt Kister): "Путин усилил НАТО: через агрессию России альянс продемонстрировал, каким он может быть, когда ему бросают вызов".

Более того, война в Украине, по его мнению, стала катализатором для возвращения "супердержавы США на позиции лидера Запада". Оценивая ситуацию спустя год после начала российского вторжения в Украину, Кистер пишет: "Владимир Путин принес войну в Европу. Теперь похоже, что он не выиграет ее военным путем и потерпит поражение политически".

При этом в скорое завершение войны за столом переговоров Кистер не верит: "Даже если желаешь иного: с Владимиром Путиным и той Россией, которой он авторитарно правит и которую он олицетворяет, судя по всему, мир заключить не удастся. Когда-нибудь переговоры состоятся - но, вероятно, лишь тогда, когда российская армия будет в еще более плачевном состоянии, чем сегодня".

NOZ: "Провозглашать целью отвоевать Крым было ошибкой"

Анализируя положение, в котором мир оказался в результате войны в Украине, обозревательгазеты Neue Osnabrüker Zeitung Михаэль Клазен (Michael Clasen) называет его "не новым миропорядком, но мировым беспорядком". "По одну сторону оказались демократии, по другую - автократии. Тут - Запад с его союзниками, такими как Япония или Южная Корея. Там - Россия и поднимающиеся региональные и мировые державы, такие как Китай, Индия или Иран. Их объединяет единая цель: сломать превосходство США", - полагает Клазен. И предупреждает, что жертвами этого "покера великих держав" станут еще многие люди.

Обозреватель NOZ убежден, что Запад сможет и далее оказывать военную поддержку Украине, если США и Европа увеличат объемы производства оборонной промышленности. При этом конкретно для Германии это будет означать "жесткую смену курса". "Будут протесты - со стороны пацифистских групп и других. Но, в конечном счете, в ЕС не возобладает большинство, поддерживающее политику, которая оставит Украину во власти ее обидчика", - прогнозирует автор комментария.

Отдавая должное мужеству украинцев, уже год сопротивляющихся российской агрессии, он, однако, указывает и на ошибку президента Украины Владимира Зеленского, которая, по его мнению, "омрачает его героизм": "Провозглашать целью отвоевать Крым было ошибкой. Региональный конфликт де-факто уже превратился в своего рода прокси-войну. Ей ни в коем случае нельзя дать перерасти в мировую войну. Опасность того, что Москва рискнет всем, чтобы не потерять Крым, огромна. Некоторые, похоже, забывают, что Россия - это не Ирак и не Сербия, а крупнейшая мировая ядерная держава".

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