Подбитый танк и память о жертвах. Реакция в ФРГ на год войны

24 февраля, через год после вторжения России в Украину, во множестве немецких городов, в том числе в Берлине, прошли различные мероприятия в знак солидарности с Украиной и акции протеста против развязанной Путиным войны.

В Берлине и Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, Дрездене и Бремене, Лейпциге, Кёльне и еще в более чем 30 городах ФРГ 24 февраля люди вышли на акции протеста против развязанной российским президентом ровно год назад агрессивной войны против Украины. На административных зданиях в этот день развевались украинские флаги, а в церквях проходили богослужения в память о погибших в Украине.

Высказались на эту тему федеральный президент и канцлер, депутаты бундестага и правозащитники, историки и публицисты. Главное мероприятие в память о жертвах войны проходило в этот день во дворце Бельвю - берлинской резиденции главы немецкого государства. А самая яркая акция была организована на столичном бульваре Унтер-ден-Линден, прямо напротив входа в импозантное здание российского посольства в Германии.

Танк у российского посольства

Энно Ленце (Enno Lenze) - берлинский филантроп. Полученное солидное наследство он щедро тратит на просветительские и исторические проекты. Купил, например, огромный старый нацистский бункер и превратил его в музей с постоянно действующей экспозицией "Гитлер. Как такое могло произойти".

В Украине за год войны он побывал уже раз 15. Не только в Киеве, но и в горячих точках - в Харькове, Краматорске, в Николаеве, в Херсоне - когда он еще был под российской оккупацией, в Буче - за день до того, как название этого города стало известно всему миру. И вот здесь, рядом с Бучей, в деревне Дмитровка он увидел вдоль дороги кладбище подбитых российских танков. А на одной броне еще и надпись белой краской сохранилась: "На Берлин".

Инсталляция с танком у российского посольства в Берлине Фото: Nikita Jolkver/DW

Хотите в Берлин - поможем, подумал Энно Ленце и вместе со своим партнером, историком Виландом Гибелем (Wieland Giebel) взялся за очередной проект: доставку в Берлин и установку напротив российского посольства одного из российских танков Т-72, подбитых 31 марта 2022 года во время сражения под Киевом.

Было это еще в апреле прошлого года, но реализация проекта из-за бюрократических проволочек затянулась. Но, в конце концов, к годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину подбитый российский танк в Берлин все-таки привезли и установили поперек пешеходной зоны бульвара Унтер-ден-Линден дулом в сторону посольства РФ.

"Символ поражения русских"

В этом посольстве ни один из российских дипломатов не выступил против войны, сказал на открытии танковой инсталляции Виланд Гибель: "Поэтому мы и решили поставить к дверям русских остов их подбитого танка. Этот танк - символ поражения русских. Ни его экипаж, ни он сам уже никогда не будут воевать".

Виланд Гибель Фото: Nikita Jolkver/DW

Историка спросили, как он относится к возможности мирных переговоров с Россией. "Во время Второй мировой войны союзники по антигитлеровской коалиции не вели переговоров с Гитлером. Союзники довели до конца войну против Гитлера, войну против фашизма, потому что вести переговоры было не о чем, - ответил Виланд Гибель. - И сегодняшнюю ситуацию я вижу такой же. Режим Путина рухнет точно так же, как потерпел крах "третий рейх". Украина, по его словам, станет для Путина его "Сталинградом".

"Такой танк очень быстро превращается на войне в груду металлолома, хотя до этого казался несокрушимым. И вот такая бренность людей и техники становится очевидной при виде этого танка", - добавил Энно Ленце.

Цель инсталляции, по его словам, заключается еще и в том, чтобы донести весь ужас этой войны до простых берлинских прохожих. Ведь психологический предохранитель в мозгу, поясняет собеседник DW, заставляет человека отворачиваться, например, от фотографии разорванного снарядом в клочья тела ребенка.

Траурная церемония во дворце Бельвю

Энно Ленце Фото: Nikita Jolkver/DW

Помощь в организации доставки подбитого российского танка в Берлин Гибелю и Ленце оказывало украинское посольство. Но сам посол Алексей Макеев на открытие инсталляции прийти не смог. Он был в это время во дворце Бельвю, где проходило главное государственное мероприятие, приуроченное в этот день к годовщине начала войны России против Украины - траурная церемония в память о ее жертвах.

В резиденции федерального президента собралась практически вся политическая элита Германии - канцлер и его министры, спикеры бундестага и бундесрата, лидеры парламентских фракций, ведущие партийные деятели, а также офицеры ВСУ и гости из Украины, среди которых была и "Пташка" - певица Екатерина Полищук, парамедик из "Азовстали", вернувшаяся из российского плена.

Президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier) было важно, чтобы на траурной церемонии присутствовали и рассказывали о пережитом очевидцы военных действий в Украине. "Мы, немцы, восхищены мужеством, силой и волей людей в Украине, и мы солидарны с ними, - говорил в своей речи президент. - Мы помогаем им защищаться, мы сопереживаем их многомиллионным страданиям и скорбим по их погибшим".

Видеообращение Владимира Зеленского к участникам церемонии во дворце Бельвю Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Главный посыл выступления Штайнмайера после минуты молчания - Украина может и дальше рассчитывать на всестороннюю поддержку Германии, в том числе, вооружениями, по поставкам которых Киеву ФРГ вышла на первое место в Европе. "На Германию можно положиться", - сказал президент по-немецки и повторил фразу на украинском языке.

"Господин президент" и "дорогой Олаф"

В видеообращении к участникам церемонии во дворце Бельвю президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за помощь и заявил, что полученные вооружения помогут восстановить мир. Присутствовавшие обратили внимание на то, что к Штайнмайеру Зеленский обращался как к "господину президенту", а канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) называл "дорогим Олафом".

Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на траурной церемонии Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Для президента Германии эта церемония стала финалом непростого для него этапа. В Киеве Штайнмайера считали одним из архитекторов пророссийской политики Берлина, ошибочность которой стала очевидной самое позднее с началом вторжения России в Украину. По этой причине весной прошлого года его даже не захотели принимать в Киеве.

В такой ситуации Штайнмайеру было на первых порах трудно найти правильные слова и правильные жесты в отношении войны в Украине. Теперь он их, похоже, нашел. А ошибочность прежней внешней политики Германии, в разработке которой он принимал непосредственное участие на посту министра иностранных дел, он и сам публично признал еще в прошлом году.

А "Пташка" Полищук, кстати, не только спела во дворце Бельвю песню о грядущей победе Украины, но и пригласила всех в свою "свободную и сильную страну", пообещав накормить варениками.

Антивоенные митинги и демонстрации в Берлине

Во второй половине дня 24 февраля в Берлине проходили несколько антивоенных митингов и демонстраций. Одна из них была организована российскими эмигрантами в Берлине из инициативы Demokrati-JA.

Марат Гельман в интервью DW у Бранденбургских ворот Фото: Nikita Jolkver/DW

"Мы сегодня, как и все европейцы, как и все люди мира - за Украину, мы желаем поражения армии Российской Федерации и победы Украине. Это непросто, но это очень важно, в том числе и для будущего самой России. Важно, чтобы все видели: мы не просто против Путина, мы помогаем Украине", - сказал у Бранденбургских ворот в интервью DW Марат Гельман, которого власти РФ внесли в списки СМИ-"иноагентов".

На другую демонстрацию призвали союз молодых украинцев в Германии Vitsche и берлинский "Центр либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne). Демонстранты шли по центру Берлина от кафе "Киев" (бывшее кафе "Москва") на улице Карл-Маркс-Аллее через площадь Александерплатц по Унтер-ден-Линден мимо подбитого российского танка у посольства РФ в ФРГ к Бранденбургским воротам. Здесь вечером был организован большой антивоенный митинг.

"На наших глазах идет война на уничтожение, которой Европа не видела со времен Второй мировой войны. Это - фронтальное нападение на международное право и европейский мирный прядок", - говорится в призыве организаторов. Они считают, что если Путину это сойдет с рук, то "и следующая война в Европе станет лишь вопросом времени".

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