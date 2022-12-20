МВД РФ объявило в розыск галериста Гельмана

МВД РФ объявило в федеральный розыск по уголовному делу галериста Марата Гельмана. Его имя фигурирует во вторник, 20 декабря, в базе данных "Розыск".

Галерист с 30 декабря 2021 года внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента".

"Родина поздравила и с Новым годом, и с юбилеем, я теперь - "иностранный агент", - отреагировал тогда на решение арт-менеджер.

Галерист проживает в Черногории

Марат Гельман с 2002 по 2004 годы занимал пост заместителя генерального директора "Первого канала". В 2009 году основал музей PERMM, которым руководил по 2013 год. В июне 2013 года на фоне конфликта с местными властями был уволен с поста директора и уехал из Перми. С 2014 года проживает в Черногории. Как указано в карточке МВД РФ, имеет гражданство Израиля.

В августе 2020 года в московской квартире Гельмана прошел обыск. В январе 2022 года неизвестные оставили надпись красной краской "иноагент" на двери этой вартиры. В феврале 2022 года, по данным юриста Павла Чикова, на галериста составили протокол по административной статье "из-за отсутствия упоминания" в публикации его статуса.

После начала войны в Украине галерист вместе с российским коллекционером и меценатом Игорем Цукановым собирался провести выставку "The Ukrainian Way" в лондонской галерее Saatchi. Мероприятие отменили в ответ на критику со стороны украинского культурного сообщества.

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