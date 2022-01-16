Неизвестные написали "иноагент" на двери квартиры Марата Гельмана в Москве

Неизвестные оставили надпись "иноагент" на двери квартиры галериста Марата Гельмана в Москве. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил в Telegram юрист и руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Гельман в беседе с изданием "Медиазона" уточнил, что в квартире сейчас проживает его мать. Сам он вернулся из Черногории в Москву 15 января, когда и обнаружил надпись.

Изданию "Подъем" Гельман рассказал, что в полицию обращаться не стал. Краску с двери смыли. Галерист уверен, что статус "иноагента" стал "сигналом "Ату!" для агрессивных активистов и провоцирует "реальное преследование". Это не так безобидно, как президент РФ Владимир Путин "хотел представить на пресс-конференции", добавил он.

"Родина поздравила и с Новым годом"

Министерство юстиции России 30 декабря 2021 года расширило реестр иностранных средств массовой информации, "выполняющих функции "иностранного агента". В перечень попали Марат Гельман, писатель Виктор Шендерович, участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, журналисты - сотрудники издания "Север.Реалии" Елена Владыкина и медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) Иван Беляев, основатель киноклуба "Нефть" и проекта "Ярость" Андрей Алексеев.

"Родина поздравила и с Новым годом, и с юбилеем, я теперь - "иностранный агент", - отреагировал на решение галерист, которому 24 декабря 2021 года исполнился 61 год.

Шендерович сообщил, что уедет из России

Российский писатель-сатирик и журналист Виктор Шендерович 11 января написал в Facebook, что уедет из России. Причиной отъезда Шендерович назвал иск, который подал против него бизнесмен Евгений Пригожин из-за высказываний в программе "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". Куда именно он намерен уехать, писатель не уточнил.

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