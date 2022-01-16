 Неизвестные написали ″иноагент″ на двери квартиры Марата Гельмана в Москве | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2022

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Россия

Неизвестные написали "иноагент" на двери квартиры Марата Гельмана в Москве

По словам Марата Гельмана, он не стал обращаться в полицию в связи с надписью "иноагент" на двери квартиры в Москве. Галерист уверен, что новый статус стал "сигналом "Ату!" в его адрес.

Галерист Марат Гельман

Марат Гельман (фото из архива)

Неизвестные оставили надпись "иноагент" на двери квартиры галериста Марата Гельмана в Москве. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил в Telegram юрист и руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Гельман в беседе с изданием "Медиазона" уточнил, что в квартире сейчас проживает его мать. Сам он вернулся из Черногории в Москву 15 января, когда и обнаружил надпись.

Изданию "Подъем" Гельман рассказал, что в полицию обращаться не стал. Краску с двери смыли. Галерист уверен, что статус "иноагента" стал "сигналом "Ату!" для агрессивных активистов и провоцирует "реальное преследование". Это не так безобидно, как президент РФ Владимир Путин "хотел представить на пресс-конференции", добавил он.

"Родина поздравила и с Новым годом"

Министерство юстиции России 30 декабря 2021 года расширило реестр иностранных средств массовой информации, "выполняющих функции "иностранного агента". В перечень попали Марат Гельман, писатель Виктор Шендерович, участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, журналисты - сотрудники издания "Север.Реалии" Елена Владыкина и медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) Иван Беляев, основатель киноклуба "Нефть" и проекта "Ярость" Андрей Алексеев.

"Родина поздравила и с Новым годом, и с юбилеем, я теперь - "иностранный агент", - отреагировал на решение галерист, которому 24 декабря 2021 года исполнился 61 год.

Шендерович сообщил, что уедет из России

Российский писатель-сатирик и журналист Виктор Шендерович 11 января написал в Facebook, что уедет из России. Причиной отъезда Шендерович назвал иск, который подал против него бизнесмен Евгений Пригожин из-за высказываний в программе "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". Куда именно он намерен уехать, писатель не уточнил.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

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