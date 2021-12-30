 В список СМИ-″иноагентов″ внесли Шендеровича и Гельмана | Новости из Германии о России | DW | 30.12.2021

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Россия

В список СМИ-"иноагентов" внесли Шендеровича и Гельмана

В обновленный реестр СМИ-"иноагентов" Минюст РФ включил восемь физических лиц. В список попали сатирик Виктор Шендерович, участницы Pussy Riot Толоконникова и Никульшина, а также галерист Марат Гельман.

Виктор Шендерович

Виктор Шендерович

Министерство юстиции России расширило реестр иностранных средств массовой информации, "выполняющих функции "иностранного агента". Это следует из обновленного списка, размещенного в четверг, 30 декабря, на сайте Минюста.

В перечень попали писатель Виктор Шендерович, участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, журналисты - сотрудники издания "Север.Реалии" Елена Владыкина и медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) Иван Беляев, основатель киноклуба "Нефть" и проекта "Ярость" Андрей Алексеев.

"Родина поздравила с Новым годом"

Это решение "было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти", заявили в Минюсте. По версии ведомства, фигуранты списка "систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".

"Родина поздравила и с Новым годом и с юбилеем, я теперь - "иностранный агент", - отреагировал на решение Марат Гельман, которому 24 декабря исполнился 61 год.

Виктор Шендерович уверен, что его "выдавливают" из страны

Виктор Шендерович выразил уверенность в том, что власти "выдавливают" его из страны. "Они заставляют бежать, они заставляют прятаться от себя. Им это, может, и удастся, дело же не во мне в данном случае, а дело в том, что все это - совершенно поганейшая симптоматика", - убежден он. По словам сатирика, его уже поздравил Лев Пономарев, который первым из физических лиц стал "иностранным агентом".

Приморский районный суд Санкт-Петербурга 24 декабря обязал Виктора Шендеровича выплатить 100 тысяч рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина за высказывания в эфире "Эхо Москвы". Радиостанция оштрафована на 1 млн рублей.

Журналист Беляев: Буду жить, как жил

Иван Беляев написал в Facebook, что "пока будет жить, как жил", только реже станет писать в соцсетях и отвечать на комментарии.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

В России - уже более 100 СМИ-"иноагентов"

В 2021 году реестр был расширен на 94 физических и юридических лица.  Всего в списке теперь фигурируют 111 физических и юридических лиц.

Так, в конце сентября "Медиазона", а также основатель издания Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов были внесены в перечень. Издание обжалует это решение в суде.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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