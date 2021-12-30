В список СМИ-"иноагентов" внесли Шендеровича и Гельмана

Министерство юстиции России расширило реестр иностранных средств массовой информации, "выполняющих функции "иностранного агента". Это следует из обновленного списка, размещенного в четверг, 30 декабря, на сайте Минюста.

В перечень попали писатель Виктор Шендерович, участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, журналисты - сотрудники издания "Север.Реалии" Елена Владыкина и медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) Иван Беляев, основатель киноклуба "Нефть" и проекта "Ярость" Андрей Алексеев.

"Родина поздравила с Новым годом"

Это решение "было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти", заявили в Минюсте. По версии ведомства, фигуранты списка "систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".

"Родина поздравила и с Новым годом и с юбилеем, я теперь - "иностранный агент", - отреагировал на решение Марат Гельман, которому 24 декабря исполнился 61 год.

Виктор Шендерович уверен, что его "выдавливают" из страны

Виктор Шендерович выразил уверенность в том, что власти "выдавливают" его из страны. "Они заставляют бежать, они заставляют прятаться от себя. Им это, может, и удастся, дело же не во мне в данном случае, а дело в том, что все это - совершенно поганейшая симптоматика", - убежден он. По словам сатирика, его уже поздравил Лев Пономарев, который первым из физических лиц стал "иностранным агентом".

Приморский районный суд Санкт-Петербурга 24 декабря обязал Виктора Шендеровича выплатить 100 тысяч рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина за высказывания в эфире "Эхо Москвы". Радиостанция оштрафована на 1 млн рублей.

Журналист Беляев: Буду жить, как жил

Иван Беляев написал в Facebook, что "пока будет жить, как жил", только реже станет писать в соцсетях и отвечать на комментарии.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

В России - уже более 100 СМИ-"иноагентов"

В 2021 году реестр был расширен на 94 физических и юридических лица. Всего в списке теперь фигурируют 111 физических и юридических лиц.

Так, в конце сентября "Медиазона", а также основатель издания Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов были внесены в перечень. Издание обжалует это решение в суде.

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