 ″Медиазону″ объявили ″иноагентом″ из-за доходов от Google-рекламы | Новости из Германии о России | DW | 30.12.2021

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Россия

"Медиазону" объявили "иноагентом" из-за доходов от Google-рекламы

Министерство юстиции РФ признало издание "Медиазона" "иностранным агентом" из-за доходов от Google-рекламы и ссылок на "Медузу" и проекты "Радио Свобода".

Издатель Медиазоны Петр Верзилов

Издание "Медиазона" и его издатель Петр Верзилов (на снимке) были включены в реестр "иноагентов" в сентябре

Издание "Медиазона" было внесено министерством юстиции РФ в реестр средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента", из-за получения денег от контекстной рекламы Google, а также цитирования других "иноагентов". Об этом сообщила редакция издания в четверг, 30 декабря, со ссылкой на документы Минюста.

В документах говорится, что Роскомнадзор обнаружил в девяти публикациях "Медиазоны" цитирование других СМИ, признанных "иностранными агентами". Среди них - "Медуза", "Радио Свобода", "Крым.Реалии" и "Кавказ.Реалии". Также, как отмечается, в публикациях издания приводятся комментарии включенных в реестр "иноагентов" Льва ПономареваСергея Маркелова, Дениса Камалягина и других авторов.

Кроме того, Минюст счел "иностранным финансированием" доход редакции от размещения на сайте "Медиазоны" баннеров с Google-рекламой. По данным Росфинмониторинга, с июня 2020 года по июль 2021-го издание получило более 700 тысяч рублей от российской компании "Роксот", которая в свою очередь получила средства от филиала Google в Ирландии.

В России - уже более 100 СМИ-"иноагентов"

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

На 30 декабря в реестре СМИ-"иноагентов" значатся 103 издания и человека. При этом 86 из них внесли в список в 2021 году.

"Медиазона", а также основатель издания Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов были включены в реестр СМИ-"иноагентов" в конце сентября 2021 года. Издание обжалует это решение в суде.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:01

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