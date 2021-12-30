"Медиазону" объявили "иноагентом" из-за доходов от Google-рекламы

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Министерство юстиции РФ признало издание "Медиазона" "иностранным агентом" из-за доходов от Google-рекламы и ссылок на "Медузу" и проекты "Радио Свобода".
Издание "Медиазона" и его издатель Петр Верзилов (на снимке) были включены в реестр "иноагентов" в сентябре
Издание "Медиазона" было внесено министерством юстиции РФ в реестр средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента", из-за получения денег от контекстной рекламы Google, а также цитирования других "иноагентов". Об этом сообщила редакция издания в четверг, 30 декабря, со ссылкой на документы Минюста.
В документах говорится, что Роскомнадзор обнаружил в девяти публикациях "Медиазоны" цитирование других СМИ, признанных "иностранными агентами". Среди них - "Медуза", "Радио Свобода", "Крым.Реалии" и "Кавказ.Реалии". Также, как отмечается, в публикациях издания приводятся комментарии включенных в реестр "иноагентов" Льва Пономарева, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина и других авторов.
Кроме того, Минюст счел "иностранным финансированием" доход редакции от размещения на сайте "Медиазоны" баннеров с Google-рекламой. По данным Росфинмониторинга, с июня 2020 года по июль 2021-го издание получило более 700 тысяч рублей от российской компании "Роксот", которая в свою очередь получила средства от филиала Google в Ирландии.
Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.
На 30 декабря в реестре СМИ-"иноагентов" значатся 103 издания и человека. При этом 86 из них внесли в список в 2021 году.
"Медиазона", а также основатель издания Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов были включены в реестр СМИ-"иноагентов" в конце сентября 2021 года. Издание обжалует это решение в суде.
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