 Суд в Москве оставил журналиста Маркелова в списке физлиц-″иноагентов″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 31.03.2021

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Россия

Суд в Москве оставил журналиста Маркелова в списке физлиц-"иноагентов"

Суд признал законным включение корреспондента издания "7x7" Сергея Маркелова в список "иностранных агентов" Минюста РФ. Журналист называет это решение дискриминацией и обжалует его.

Плакат с надписью иностранный агент

Замоскворецкий суд Москвы в среду, 31 марта, признал законным решение Минюста о включении журналиста издания "7х7" Сергея Маркелова в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Об этом DW сообщил сам журналист.

"Это решение ожидаемое для меня. Я не сильно верю, что меня исключат из списка Минюста. Но сейчас важно пройти этапы обжалования и дойти, если понадобится, даже до ЕСПЧ. С этой практикой надо что-то делать, потому что не очень нормально искать иноагентов среди региональных журналистов-фрилансеров. В голове не укладывается, в чем там "иноагентство"", - прокомментировал DW Маркелов решение Замоскворецкого суда.

В судебном иске Маркелов указывал, что решение Минюста "является дискриминацией, попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны".

Журналист: Меня выдавливают из профессии

На время обжалования решения суда статус иностранного СМИ-иноагента у Маркелова будет приостановлен. Это значит, что журналист не должен будет сопровождать свои посты в интернете и другие публикации пометкой о статусе "иноагента".

"Ощущение, что меня выдавливают из профессии. Я пытался упростить себе жизнь, перейдя на самозанятость, заполняя отчеты и пользуясь приложением. А тут мне жизнь довольно серьезно усложнили, включив в этот реестр. Настолько, что были мысли уйти в другую сферу", - говорит Маркелов. По его словам, сейчас ему приходится заполнять многостраничные отчеты о своих ежедневных тратах и их источниках. Кроме того, некоторые заказчики, для которых он писал тексты, прекратили или пересмотрели с ним сотрудничество. 

В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента", физические лица впервые попали в конце 2020 года.  В перечень помимо Сергея Маркелова вошли петербургская художница и активистка Дарья Апахончич, правозащитник Лев Пономарев, главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин и журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая. Все они подали иски в суд, чтобы обжаловать решение Минюста РФ.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


 

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