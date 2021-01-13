Суд в Москве оставил журналиста Маркелова в списке физлиц-"иноагентов"

Замоскворецкий суд Москвы в среду, 31 марта, признал законным решение Минюста о включении журналиста издания "7х7" Сергея Маркелова в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Об этом DW сообщил сам журналист.

"Это решение ожидаемое для меня. Я не сильно верю, что меня исключат из списка Минюста. Но сейчас важно пройти этапы обжалования и дойти, если понадобится, даже до ЕСПЧ. С этой практикой надо что-то делать, потому что не очень нормально искать иноагентов среди региональных журналистов-фрилансеров. В голове не укладывается, в чем там "иноагентство"", - прокомментировал DW Маркелов решение Замоскворецкого суда.

В судебном иске Маркелов указывал, что решение Минюста "является дискриминацией, попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны".

Журналист: Меня выдавливают из профессии

На время обжалования решения суда статус иностранного СМИ-иноагента у Маркелова будет приостановлен. Это значит, что журналист не должен будет сопровождать свои посты в интернете и другие публикации пометкой о статусе "иноагента".

"Ощущение, что меня выдавливают из профессии. Я пытался упростить себе жизнь, перейдя на самозанятость, заполняя отчеты и пользуясь приложением. А тут мне жизнь довольно серьезно усложнили, включив в этот реестр. Настолько, что были мысли уйти в другую сферу", - говорит Маркелов. По его словам, сейчас ему приходится заполнять многостраничные отчеты о своих ежедневных тратах и их источниках. Кроме того, некоторые заказчики, для которых он писал тексты, прекратили или пересмотрели с ним сотрудничество.

В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента", физические лица впервые попали в конце 2020 года. В перечень помимо Сергея Маркелова вошли петербургская художница и активистка Дарья Апахончич, правозащитник Лев Пономарев, главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин и журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая. Все они подали иски в суд, чтобы обжаловать решение Минюста РФ.

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