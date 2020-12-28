 Главред ″Псковской губернии″ подал в суд из-за статуса ″иноагент″ | Новости из Германии о России | DW | 03.03.2021

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Россия

Главред "Псковской губернии" подал в суд из-за статуса "иноагент"

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин был включен в список СМИ-"иностранных агентов" в конце 2020 года вместе с рядом других правозащитников и журналистов.

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Главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин, обратился с административным иском в Псковский городской суд, требуя признать незаконным распоряжение Минюста РФ о включении его в реестр СМИ, якобы выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает "Псковская губерния" в среду, 3 марта.

Камалягин считает внесение его в список "иноагентов" "недопустимым вмешательством в право свободно выражать свое мнение и распространять информацию в качестве профессионального журналиста", пишет издание "Открытые медиа" со ссылкой на текст иска. По мнению журналиста, цель создания реестра "иноагентов" - "дискредитация честной независимой журналистики, гражданских активистов и прекращение их публичной активности, связанной в том числе с критикой публичной власти".

Интересы Камалягина представляет адвокат "Апологии протеста" и "Агоры" Татьяна Мартынова. Камалягин и Мартынова также ходатайствовали о приостановлении приказа Минюста о включении его в список СМИ-"иноагентов" до решения суда.

Кто еще признан СМИ-"иноагентом"

В конце 2019 года Госдума приняла закон, позволяющий включать в реестр СМИ-"иноагентов" физических лиц. Через год Госудма приняла поправки, позволяющие признавать "иноагентами" общественные объединения, не зарегистрированные как юридические лица, а также отдельных граждан, в том числе иностранных журналистов, занимающихся политикой. 25 декабря поправки одобрил Советом Федерации, 30 декабря закон подписал президент Владимир Путин Изменения

Министерство юстиции РФ начало вносить в список "иноагентов" физлица еще 28 декабря. В соответствии с изменениями, в реестр были включены, помимо Камалягина, основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская художница и активистка Дарья Апахончич, корреспондент интернет-издания "7х7" Сергей Маркелов и журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая.

Смотритетакже:

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    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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