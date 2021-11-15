Основатель "Медиазоны" Петр Верзилов объявлен в розыск

В базе данных МВД РФ указывается, что издатель "Медиазоны" Верзилов "разыскивается по статье УК". Петр Верзилов и "Медиазона" в конце сентября были признаны "иностранными агентами".
Основатель и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов объявлен российскими властями в розыск. Об этом свидетельствует соответствующая карточка в базе данных МВД, на которую в понедельник, 15 ноября, обратили внимание российские СМИ, в частности "Новая газета".
Из записи в базе данных следует, что Верзилов "разыскивается по статье УК". О какой именно статье идет речь, не уточняется. Между тем "Медиазона" заявила, что Верзилов объявлен в розыск еще полгода назад. "Это связано с уголовным делом о втором паспорте (Петр гражданин не только России, но и Канады), которое завели на Верзилова после обысков летом 2020 года. Сам он находится не в России", - указало издание.
В начале июля 2020 года Верзилов сообщил о возбуждении против него уголовного дела из-за наличия у него канадского гражданства. Дело заведено по статье "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства", которая предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 400 часов. Следствие считает, что Верзилов получил гражданство Канады в 2014 году и не уведомил об этом власти РФ в течение пяти последующих лет. Между тем "Медиазона" поясняла, что Верзилов учился в канадской школе, поскольку его отец жил в Канаде, после этого он получил гражданство этой страны.
В конце сентября 2021 года Петр Верзилов, "Медиазона", а также главный редактор этого издания Сергей Смирнов были внесены в реестр СМИ - "иностранных агентов".
Осенью 2018 года Петр Верзилов, являющийся также активистом группы Pussy Riot, попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление. Позднее он прошел курс лечения в берлинской клинике Charite. После выписки он обвинил российские спецслужбы в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства троих журналистов в Центрально-Африканской Республике.
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