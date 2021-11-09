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Марат Гельман
Марат Гельман - коллекционер, галерист, публицист и арт-менеджер.
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Контекст
Марат Гельман: Морок в России конечен, а Пугачева - вечна
Марат Гельман: Морок в России конечен, а Пугачева - вечна
Галерист Марат Гельман в интервью DW прокомментировал массовые обыски художников в России.
Культура
12.03.2024
12 марта 2024 г.
"Мама, я в Берлине". Город без лиц от Александра Виноградова
"Мама, я в Берлине". Город без лиц от Александра Виноградова
В берлинской галерее Марата Гельмана открылась выставка известного постсоветского художника Виноградова.
Культура
04.03.2024
4 марта 2024 г.
Писатель Ерофеев подает в суд на ведущего Киселева
Писатель Ерофеев подает в суд на ведущего Киселева
В России утверждают, что Сорокин, Ерофеев и Улицкая поддерживают ВСУ. Так ли это? DW поговорила с Виктором Ерофеевым.
Культура
23.11.2023
23 ноября 2023 г.
ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине
ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине
Все работы экспозиции выполнены художниками с помощью искусственного интеллекта.
Культура
12.08.2023
12 августа 2023 г.
Марат Гельман - о популизме и перспективах Пригожина
Марат Гельман - о популизме и перспективах Пригожина
Гость берлинской студии DW галерист Марат Гельман, в прошлом политтехнолог, комментирует политическое будущее Евгения Пригожина и его схожесть с Дональдом Трампом.
Общество
25.06.2023
25 июня 2023 г.
12:27 мин.
Гельман: "Вина русских в том, что они инфантильны"
Гельман: "Вина русских в том, что они инфантильны"
Марат Гельман в интервью DW рассказал о войне в Украине, пассивности российского общества и изменениях в нем.
Политика
02.05.2023
2 мая 2023 г.
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Культура
31.01.2023
31 января 2023 г.
Марат Гельман: Проблема Путина похожа на проблему Сталина
В интервью DW Марат Гельман рассказал, что власти перевели протест в этическую плоскость и теперь "бояться должны все".
Политика
09.11.2021
9 ноября 2021 г.