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Марат Гельман, 2021 год
Фото: DW

Марат Гельман

Марат Гельман - коллекционер, галерист, публицист и арт-менеджер.

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Контекст

Марат Гельман

Марат Гельман: Морок в России конечен, а Пугачева - вечна

Марат Гельман: Морок в России конечен, а Пугачева - вечна

Галерист Марат Гельман в интервью DW прокомментировал массовые обыски художников в России.
Культура12 марта 2024 г.
Выставка известного художника Александра Виноградова "Мама, я в Берлине"

"Мама, я в Берлине". Город без лиц от Александра Виноградова

"Мама, я в Берлине". Город без лиц от Александра Виноградова

В берлинской галерее Марата Гельмана открылась выставка известного постсоветского художника Виноградова.
Культура4 марта 2024 г.
Писатель Виктор Ерофеев

Писатель Ерофеев подает в суд на ведущего Киселева

Писатель Ерофеев подает в суд на ведущего Киселева

В России утверждают, что Сорокин, Ерофеев и Улицкая поддерживают ВСУ. Так ли это? DW поговорила с Виктором Ерофеевым.
Культура23 ноября 2023 г.
Залы галереи "Guelman und Unbekannt"

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

Все работы экспозиции выполнены художниками с помощью искусственного интеллекта.
Культура12 августа 2023 г.
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Марат Гельман - о популизме и перспективах Пригожина

Марат Гельман - о популизме и перспективах Пригожина

Гость берлинской студии DW галерист Марат Гельман, в прошлом политтехнолог, комментирует политическое будущее Евгения Пригожина и его схожесть с Дональдом Трампом.
Общество25 июня 2023 г.12:27 мин.
Марат Гельман

Гельман: "Вина русских в том, что они инфантильны"

Гельман: "Вина русских в том, что они инфантильны"

Марат Гельман в интервью DW рассказал о войне в Украине, пассивности российского общества и изменениях в нем.
Политика2 мая 2023 г.
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Культура31 января 2023 г.
Марат Гельман во время интервью DW

Марат Гельман: Проблема Путина похожа на проблему Сталина

В интервью DW Марат Гельман рассказал, что власти перевели протест в этическую плоскость и теперь "бояться должны все".
Политика9 ноября 2021 г.