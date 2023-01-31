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Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/picture alliance
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Богохульство в Третьяковке? Вот что говорят знатоки

Марина Борисова
35 мин. назад

DW собрала реакции на события вокруг Третьяковки, которую Минкульт РФ подозревает в несоответствии российским духовно-нравственным ценностям. Что будет теперь с музеем и с "бездуховными" артефактами?

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Что произошло с Третьяковской галереей

Министерство культуры РФ потребовало от Третьяковской галереи в Москве привести содержание выставок "в соответствие с духовно-нравственными ценностями". Об этом стало известно во вторник, 31 января. От дирекции Третьяковки требуют до 6 февраля дать ответ на жалобу некоего Сергея Шадрина, которая поступила в Минкульт. В своей жалобе Шадрин выразил мнение, что экспозиция Третьяковской галереи "не в полной мере соответствует духовно-нравственным ценностям", в залах "представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии", а экспонаты вызывают глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности.

Реакция на события вокруг Третьяковки из Германии

DW обратилась за комментарием в Фонд прусского культурного наследия (фонд относится к числу крупнейших учреждений культуры мира, в его ведении - 17 государственных музеев Берлина, включая Пергамский, Боде и национальные галереи).

Герман Парцингер
Герман ПарцингерФото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Глава Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер (Hermann Parzinger): "Эти последние события шокируют. В России уже давно наметились эти тенденции в ультраортодоксальных и националистических кругах - атаковывать, наносить порчу или вообще уничтожать произведения современного искусства из-за предполагаемого богохульства. Эти акции допускались с молчаливого согласия правительственных кругов. Сейчас, благодаря новому закону Путина (о государственной политике. - Ред.) по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, началось угнетение искусства нового измерения.

Это - конец свободе искусства и всему тому, что собой олицетворяют искусство и культура. Свобода искусства - это ведь не только "западная" ценность, с которой здесь очевидно пытаются бороться. Свобода мысли, творчества и выражения - это универсальные ценности всего человечества и, конечно, бревно в глазу для любой диктатуры. Доносительство и клевета на произведения искусства и художников под предлогом борьбы с пропагандой якобы нерусского уклада жизни открывают все окна и двери для преследования свободы творчества".

Марат Гельман: Ситуация с Третьяковкой - это победа военных над искусством

В интервью DW галерист и политтехнолог Марат Гельман, считающийся властями РФ СМИ-"иноагентом", рассказал, как воспринял новость о том, что Третьяковскую галерею попросили проверить картины, которые там находятся. Три года назад Марат Гельман подарил Третьяковке 200 картин периода 1990-х, в том числе - украинских художников.

Марат Гельман
Марат ГельманФото: Maxim Shipenkov/EPA/picture alliance/dpa

Марат Гельман: Мы все ждали, когда это начнется. То есть не было никаких сомнений, что это начнется, вопрос был только в том, когда именно. Я, честно говоря, думал, что весной, но они, видимо, оказались быстрее. Дело в том, что с февраля прошлого года Россия поменялась полностью. Страна - другая. А в руководстве музеев, в России всего 2300 художественных музеев, остались те же люди. Большинство этих людей не поддерживает войну. Они как бы на подозрении у власти. Кроме того, современное искусство, сам его язык, является враждебным тому, что делает сегодня Путин. Поэтому я отнесся к этому событию, как к давно ожидаемому. Вопрос только в том, уволят ли руководящую Третьяковкой Зельфиру Трегулову или она подчинится полностью диктату этой новой власти. Я думаю, ей осталось недолго.

DW: Вы беспокоитесь за судьбу картин, которые передали музею? Вы же слышали историю с "Митьками" (Картину "День тельняшки" с лозунгом "Митьки никого не хотят победить" Дмитрия Шагина убрали с выставки в Москве из-за "политического контекста"- Ред.).

- Потерявший голову, по волосам не плачет. Вы понимаете, мы потеряли страну сейчас. Во времена Советского Союза Третьяковка сумела сохранить в запасниках русский авангард. Да, я беспокоюсь за искусство. Думаю, до лучших времен эти работы будут сохранены, но, может быть, они захотят их мне вернуть. Я с удовольствием их заберу. Буду хранить до лучших времен и потом верну все равно в музей, потому что верю в то, что Путин 24 февраля начал процесс по демонтажу собственной же власти. Если раньше, до войны, мы предполагали, что это может длиться десятилетиями, то сейчас мы понимаем, что все закончится гораздо раньше, чем они думают.

DW: Случалась ли в истории подобная нынешней "война с искусством"? 

- В Германии при Гитлере был так называемый классицизм, некая альтернатива тогдашнему современному искусству. Поэтому одно искусство - "дегенеративное", а есть какое-то другое - фашистское. В России сейчас ситуация иная: другого искусства нет. Соцреализм умер. Большинство важных художников, писателей, музыкантов из России уехали. Сегодня это не победа одного искусства над другим. Сегодня это победа, условно говоря, военных над художниками - над искусством. Должно пройти какое-то время, чтобы выросли услужливые художники, писатели, которые будут обслуживать Путина. В отличие от Гитлера, Путин - это философия чистого возврата в прошлое. Это не просто ресентимент, мол, мы сейчас отомстим за проигрыш, а это чистый ресентимент. Основная претензия к современному художнику нынешней власти в том, что он - современный. Если гитлеровский мрак длился 13 лет, то я думаю, что путинский мрак будет короче. Два-три года - и все это закончится. За это время они не смогут построить альтернативу нынешнему искусству.

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