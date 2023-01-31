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В Третьяковской галерееФото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Третьяковскую галерею проверяют на "традиционные ценности"

Сергей Ромашенко
39 мин. назад

Минкульт РФ потребовал от одного из главных музеев России проверить экспозиции на наличие деструктивной идеологии. Проверка проводится по жалобе заявителя, выразившего недовольство рядом экспонатов Третьяковки.

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Министерство культуры РФ потребовало от одного из главных музеев России - Третьяковской галереи в Москве - привести содержание выставок "в соответствие с духовно-нравственными ценностями", сообщило во вторник, 31 января, издание The Moscow Times со ссылкой на копию письма, направленного замглавы департамента музеев и внешних связей Минкульта Наталией Чечель директору Третьяковки Зельфире Трегуловой.

От дирекции Третьяковки требуют до 6 февраля представить ответ на жалобу некоего Сергея Шадрина, которая поступила в Министерство культуры. В своей жалобе Шадрин выразил мнение, что экспозиция Третьяковской галереи "не в полной мере соответствует духовно-нравственным ценностям", в залах "представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии", а экспонаты вызывают глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности.

Претензии Шадрина

Автор жалобы, в частности, отметил, что в произведениях второй половины XX века есть сцены "многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов", "запойного алкоголизма", а также "волюнтаристские интерпретации" образов российских правителей и деятелей культуры.

В жалобе также сказано, что в цикле "Тайная вечеря", состоящем из 13 полотен, "невозможно понять, кто является Иудой", а скульптура Пьеты, созданная в 1978 году Александром Бургановым, - это "дьявольская интерпретация" религиозного сюжета, поскольку у Богородицы отсутствует голова.

"Борьба с неугодным искусством"

"Мы имеем дело с типичным советским способом борьбы с неугодным искусством, - якобы письмом из народа, которому дается официальный ход", - прокомментировал The Moscow Times письмо сотрудник Третьяковской галереи, попросивший не называть его имени.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В список таких ценностей вошли права человека, патриотизм, служение отечеству, семья и приоритет духовного над материальным.

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