Виктор Ерофеев: Промежуточная победа над бредом

В разгар "патриотической" истерики по поводу возможной или невозможной войны с Украиной неожиданно случился культурный конфуз. Общество выплюнуло предложенный ему проект президентского указа о традиционных культурных ценностях, который изготовило вроде бы министерство культуры РФ.

Почему вроде бы? Да потому, что задание по указу свалилось на Минкульт откуда-то сверху, из тех, видимо, кругов, которые заведуют национальной безопасностью в исторический момент демонстративного разрыва с Западом. Как всякое несамостоятельное школьное сочинение, проект страдает чудовищной беспомощностью и эклектическим коллапсом. Впереди идут конституционные нормы свободы и достоинства личности, неподалеку залег взятый на прокат от презренной Европы гуманизм, а все остальное - клятва в верности. Но кому?

Традиционные ценности основаны на вере в бога. Это аксиома. Но про бога в проекте ни гу-гу. Богов у нас в отечестве не так уж мало, а раз немало богов, то немало и традиционных культур, и культура поморов отличается от культуры Чечни. Следовательно, сама идея собрать всех под единый зонтик традиции нелепа. Все это так, но не так. Проекту не нужен бог, а уж тем более не нужны разные боги, потому что в проекте все написано во имя веры в единого кремлевского бога и его апостолов по безопасности.

То, что проект оказался бредовым, радует. От бреда легче отказаться. В сущности была предпринята попытка создать новый Домострой культурного типа с вкраплениями "Морального кодекса строителя коммунизма". Домострой как свод морально-бытовых законов 16-го века уже в свое время был ярмом на шее российского населения, о чем писал Бердяев, и либеральная общественность была согласна с ним. Но переносить идеи Домостроя в наше время - это цирк. Однако такой цирк может быть роковым для России.

Ясно, что документ Минкульта - отписка. Может быть, даже демонстративная. Но внутри этой отписки, несмотря на ее бредовость, лежит властное требование создания рамочной цензуры по принципу свой/чужой с последующим поощрением своего (много денег, дели бабло!) и разоблачением, вплоть до репрессий, чужого. Это - зловещая перспектива, и те из наших либеральных весельчаков, которые в документе видят только пошлость, ошибаются. Рамочная цензура найдет себе более приемлемую форму самовыражения - не зря проект отложен, но не закрыт.

Однако то, что он отложен, это уже победа общественности. И для нашего удушливого времени вполне значительная. Причем участие общественности на сей раз было по объемам внушительнее обычного (когда под протестными материалами подписываются примерно одни и те же смелые люди). Сейчас нашлись даже депутаты ГД со своим особым мнением по поводу, так сказать, сырости документа.

Писатель Виктор Ерофеев

Разрыв с Западом, который предлагает документ, коснется по идее всех, кроме высоких элит. Я помню, как в антизападном зрелом Советском Союзе друзья моего отца, советского посла, журналисты "Правды" и прочие идеологи кайфовали от поездок на Запад, журнала Playboy и прекрасных сортов виски. Запрет на новейшую западную культуру породит среди общественности только бурную волну интереса к ней по принципу запретного плода.

Но кто же все-таки те люди, которые осмелились пойди против проекта? Все начал Калягин, возмутившийся, так сказать, антитеатральностью документа. И он был совершенно прав. Проповедуя традиционные ценности, деятели Минкульта и родственных им подразделений, наши архаисты, подставляют свои деликатные тела под традиционные русские наказания, включая порку. Калягина поддержало несколько руководителей театров, включая Большой театр, а это - серьезная артиллерия. Вслед за театральными деятелями выступили деятели кино: Федор Бондарчук и другие, отнюдь не диссиденты.

Промолчали пока академики и уже давно молчащие по любому поводу писатели. А ведь когда-то, в советские времена, писатели были, что называется, двигателями прогресса. Нынче они настолько разобщены, что их как команды уже практически не существует. Новое поколение писателей, среди которых есть и талантливые люди, предпочитают отмалчиваться.

Итак, ведомственный бред приостановлен. Но это промежуточная победа. Культ вождя и разделение на своих и чужих нужны национальной безопасности. Без этого - никак. В марте президент обсудит проблемы культуры со своим советом по культуре. Но надо иметь в виду, что цементирование традиционных ценностей - это преграда на пути транзита, который произойдет по определенным законам природы. Не вылезая из бункера консерватизма, власть может сделать транзит болезненной, если не кровавой, операцией. Так что культура в России, как известно, больше, чем культура: она имеет измерение будущего.

Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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