Виктор Ерофеев: Россия - это триумф непредсказуемости

Новая Россия родилась под Новый год - 26 декабря ей исполняется 30 лет. Роды формально были похожи на отпочкование от Советского Союза. На самом деле это от нее отпочковались бывшие республики СССР. Они разбрелись в разные стороны, а она, большая, от океана до океана, осталась лежать на карте наследницей СССР.

Однако в настоящее время одна пятая молодых людей России даже не знает, что такое СССР, или сомневается в значении этого слова. Если иметь ввиду, что СССР был тоталитарной супердержавой с безумными имперскими амбициями, коммунистической глобальной утопией, с бедным, словно провинившимся перед богом населением, не имевшим ни свободы, ни колбасы, то, может быть, это и неплохо - забыть к черту однопартийное, гулаговское прошлое? Ведь, например, во Франции в конце 1950-х молодежь тоже не отличалась памятью: "Hitler? Connais pas" ("Гитлер? Не знаю такого").

Но это, как говорили в Советском Союзе, две большие разницы. Франция вернулась к демократии и поспешила вычеркнуть из будничной памяти беды оккупации. В России историческое беспамятство чревато соблазном вернуться в славную историю, которой никогда не было. Ее достаточно разрисовать. И тогда мы снова живем в воображаемой могучей сверхдержаве, снова нас все боятся и уважают, а мы никого не боимся.

В начале 1990-х Россия рванулась сперва бежать от своего советского прошлого, но, строго говоря, запуталась в юбке и грохнулась. Сотрясение мозга! С одной стороны ее принялись лечить врачи-демократы, которые стали устраивать ей всевозможные европейские процедуры, вроде рыночной экономики и многопартийности. С другой стороны очень скоро возникли национал-коммунистические врачи с ностальгией по СССР. Президент Ельцин сам не знал, что делать со свалившейся на страну свободой, и колебался между обеими группировками. Это стоило ему здоровья, а страна получила вторую чеченскую войну, расстрел просоветского парламента в 1993 году и многое другое.

Виктор Ерофеев

Я как свидетель того времени могу сказать, что, вместе с тем, это были фантастические годы раскрепощения нашей культуры, когда можно было наконец прочесть всё. От Набокова до "Архипелага ГУЛАГа". Посмотреть кучу запретных до тех пор фильмов. Страна раскрылась - сбылась мечта наших людей путешествовать по миру (у кого были деньги). Пустые магазины стали наполняться всевозможными товарами. О, это было время надежд!

Но это был и праздник бандитов. Ослабевшее государство не справлялось с их параллельной властью над страной. Газовый баллончик стал символом беспомощной обороны населения от разнообразных банд хулиганов.

Вот тогда-то власть и обратилась к организации, которая в общем-то никуда не делась. Несмотря на всякие государственные преобразования, КГБ, надев на себя новую маску ФСБ, сохранил свои позиции и предложил себя демократическим властям. В результате родился президент Путин. Больной, беспомощный и напуганный Ельцин выбрал его в качестве надежного преемника, который спасет его от сумы и от тюрьмы вместе со всей семьей.

Надо отдать должное Путину. Он ловко и жестко развернул страну и предложил ей новый путь. Собственно, путь вставания России с колен. Я вовсе не думаю, что Россия при всех неурядицах 1990-х стояла перед Западом на коленях или просто ползала на карачках. Страна могла и должна была вновь прорубить окно в Европу и стать полноценным демократическим государством. Но не хватило ни сил, ни ума, ни народного желания.

Это вставание России с колен было не больше, чем пропагандистский лозунг. Сначала она еще вроде бы хотела догнать и перегнать Португалию по уровню жизни - такой отголосок социалистического соревнования с капиталистической целью. Но не получилось - и забили на это. Зато страна стала откликаться на военные лозунги, на призывы защитить обманутое Западом отечество, у которого отобрали советские республики и положили некоторые из них в карман самого НАТО.

Политическая дезориентированность масс, примерная, точно рассчитанная на ментальность населения работа федеральных каналов по защите отечества сделали свое дело. Россия, встав или не встав с колен, двинулась в сторону свойственной ей самодержавной модели страны-крепости. В этой крепости все ненужное можно скрыть, а нужное вывесить на стенах - врагам на обозрение.

Запад, конечно, не сразу сообразил, куда двинулась Россия. Путин обыграл Запад. Он вообще везунчик. Все складывалось по его велению. Даже мировые цены на нефть и газ подмахивали ему.

Какие достижения есть у России после того, как она пошла по новому пути страны-крепости? О, немалые! Она стала непредсказуемой. Ее западные партнеры сбились с ног. Что еще от нее ожидать? Как что! В 2014 году случилось главное событие путинского периода. Взяли Крым. Без боя. На радость многим крымским жителям, наплевав на международные договоренности. Победа! Взрыв народного ликования. Неслыханные танцы на капотах автомобилей. Запад дернулся, но было поздно. Да не очень-то он и дернулся. Следующий шаг - превратить Киев во врага и держать его, как выразились недавно в Москве, на крючке Минских мирных соглашений, подписанных Украиной, чтобы хоть как-то притормозить кровопролитие в Донбассе. Это еще одна победа.

Ну а так, если посмотреть вокруг, что-то наша красавица не встает с колен... Бедность: едешь по стране, жаль ее, она какая-то облупленная, стены, дома, покосившиеся заборы, ржавчина - ну нет, так не встают с колен. Ну, конечно, можно все списать на ковид. И это хорошая мысль - ведь ковид завтра не обещает закончиться. Конечно, здесь государство немного лажанулось: не хочет что-то активно народ вакцинироваться, не нашла власть ключа доверия к сердцам своего ядерного электората. Да не очень-то и старалась.

Вернемся к непредсказуемости. Это серьезное оружие. У Запада подрагивают колени. Он разучился воевать. А мы - нет. Вот главный козырь российских 30 лет. Страна не хочет воевать, но, если надо - будет. Да еще как! На полную катушку.

Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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