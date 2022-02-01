Берлин и Москва обсудили культурные отношения ФРГ и РФ в политически сложные времена

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На фоне политических разногласий между Берлином и Москвой госминистр ФРГ по вопросам культуры провела встречу со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
Государственный министр Германии по вопросам культуры Клаудиа Рот (Claudia Roth) во вторник, 1 февраля, провела встречу со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом говорится в распространенном заявлении правительства ФРГ.
Как сообщается, Рот много говорила со Швыдким "о германо-российских культурных отношениях в политически сложные времена. Обе стороны подчеркнули, что культурная работа может и должна наводить мосты через политические разногласия". Указывается, что Рот и Швыдкой также подробно обсудили другие возможности сотрудничества двух стран.
В качестве примеров плодотворного взаимодействия в сфере культуры были названы такие проекты, как "Год Германии в России", организаторами которого выступили министерство иностранных дел ФРГ и Гете-Институт, выставка "Романтизм - мечты о свободе" – крупный проект, разработанный и осуществленный Государственными художественными собраниями Дрездена и Третьяковской галереей в Москве, выставки "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж" и "Железный век. Европа без границ" Фонда прусского культурного наследия в сотрудничестве с российскими музеями в Москве и Санкт-Петербурге.
Обе стороны также договорились поддерживать диалог о сотрудничестве в области культуры и продолжить поиск конструктивных путей в решении вопросов о культурных ценностях, утраченных во время Второй мировой войны.
"Культурная политика - это социальная политика, не только внутри страны, но и в отношениях с таким партнером, как Россия, причем особенно в политически трудные времена", - приводятся в заявлении кабмина ФРГ слова Клаудии Рот. Как отметила госминистр, культурная политика предназначена для содействия взаимопониманию между людьми, и именно поэтому она провела встречу с Михаилом Швыдким.
"Мы обменялись мнениями по многим вопросам, по которым мы придерживаемся разных мнений и которые вызывают у меня большую озабоченность", - подчеркнула Клаудиа Рот, четко обозначив свою критическую позицию по отношению к действиям российских властей по отношению к "Мемориалу".
Как сообщила далее немецкий политик, она и Швыдкой договорились продолжать совместную работу над позитивной культурной повесткой дня для обеих стран. Клаудиа Рот выразила поддержку таким запланированным совместным проектам, как выставка по случаю 100-летия со дня открытия Первой всеобщей германской художественной выставки в Москве, а также выставка, организуемая в сотрудничестве с Фондом прусского культурного наследия по случаю 200-летия Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann), которая откроется на Музейном острове в Берлине в мае, а затем с декабря будет проходить в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Эти выставки "демонстрируют особые отношения между нашими странами и могут указать новые общие пути, выходящие за пределы политических разногласий", - подчеркнула в заявлении федерального правительства Клаудиа Рот.
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