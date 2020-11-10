 ″Железный век″: германо-российский выставочный блокбастер | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.11.2020

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Культура и стиль жизни

"Железный век": германо-российский выставочный блокбастер

1600 объектов, пять лет подготовки и одна пандемия: с 11 ноября в санкт-петербургском Эрмитаже доступна археологическая выставка года.

Экспонат выставки

"Железный век" - так называется третья и заключительная "глава" беспрецедентного германо-российского исследовательского и выставочного проекта под девизом "Европа без границ".

Первая из масштабных выставок трилогии, посвященная эпохе Меровингов, прошла в Санкт-Петербурге и Москве в 2007 году. В 2013 году последовала экспозиция "Бронзовый век. Европа без границ", на открытии которой присутствовали федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент России Владимир Путин. Причем не только присутствовали, но и обменялись противоречивыми мнениями о проблематике объектов из "трофейных фондов" - именно они составляют ядро всех трех исторических экспозиций.



Однако, как подчеркнул на открытии "Железного века" (оно прошло в дигитальном формате) один из инициаторов и кураторов проекта, директор Фонда Прусского культурного наследия Герман Парцингер (Hermann Parzinger), "эта выставка основывается на объектах трофейного искусства, но это - не выставка о трофейном искусстве как таковом. Эта выставка - об общем в истории Европы".

Германия и Россия: дружба в непростые времена

Вторя немецкому коллеге, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил заслугу международного коллектива ученых, сотрудников "нескольких замечтальных музеев России и Германии", которые преодолели "политические эмоции, бюрократиические сложности, проблемы музейной логистики и противоречия научных дискуссий, а теперь еще и диктат пандемии для того, чтобы представить людям археологический образ Eвропы курганов и погребальных полей, спрятанных кладов и укрепленных поселений".

Работу российских и немецких коллег - археологов, реставраторов, кураторов - в своих видео-выступлениях высоко оценили и другие участники виртуального открытия, среди них - министр культуры РФ Ольга Любимова и Мишель Мюнтеферинг (Michelle Müntefering), государственный министр по международной культурной политике в Федеральном министерстве иностранных дел Германии, напомнившие о том, что выставка "Железный век" - одно из ключевых событий Года Германии в России.

Экспонат выставки

Не пытаясь состязаться с директором Эрмитажа в поэтичности образов, укажем, что "Железный век" - это выстроенная по классическому территориально-хронологическому принципу экспозиция, включающая в себя 1600 объектов, документирующих духовный мир и быт жителей Европы в первом тысячелетии до нашей эры: оружие, украшения, сосуды, предметы ритуального и повседневного предназначения.

750 из них относятся к числу так называемых "перемещенных культурных ценностей" - артефактов из немецких собраний, привезенных трофейными бригадами Красной армии после Второй мировой войны из Германии в Советский Союз и хранящихся сегодня в российских музеях, в частности, в петербургском Эрмитаже, ГМИИ им. Пушкина и Историческом музее в Москве. 250 объектов предоставлены для экспозиции Музеем доисторического периода  и ранней истории (Государственные музеи Берлина). Остальные объекты происходят из раскопок, осуществленных археологами на территории лесных и степных областей Западной России.

Для мировой и, в частности, немецкой научной общественности особый интерес представлют предметы, найденные в свое время в Германии и других странах Европы и с 1945 года хранящиеся в России. "Теперь объекты, перемещенные после Второй мировой войны в Россию, впервые демонстрируются вместе с берлинскими экспонатами, происходящими из тех же мест", - подчеркнул Герман Парцингер в беседе с DW.

Один из примеров такого "воссоединения" - археологические сокровища, обнаруженные в позапрошлом веке во время раскопок кельтского могильника неподалеку от Трира: золотая гривна оказалась в результате послевоенного перемещения в Пушкинском музее, бронзовый сосуд - в Эрмитаже, в Берлине остались лишь бронзовые накладки, некогда служившие для украшения погребальной колесницы. На выставке в Санкт-Петербурге предметы, тысячелетиями соседствовавшие в древнем погребении, встретились впервые после многолетней разлуки.

Экспонаты выставки

Как для немецких экспертов, так и для их российских коллег важна сама возможность работать с предметами, десятилетиями находившимися под спудом "спецхрана". "Такой выставочный формат позволяет нам начать новый этап культурного сотрудничества, в котором главное место отводится научной работе, а политическая проблема возвращения культурных ценностей перестает быть первостепенной", - подчеркивает Герман Парцингер в своем предисловии к неподъемному выставочному каталогу в 700 с лишним страниц.

Археология против пандемии

Изначально открытие выставки было запланировано на июль 2020 года, однако было перенесено из-за пандемии. Коронавирус также не позволил немецким участникам проекта приехать в Санкт-Петербург на открытие. "Теперь мы надеемся, что сможем побывать хотя бы на финисаже в конце февраля следующего года", - робко заметил Герман Парцингер.

Выставка в Эрмитаже продлится до 28 февраля. С 15 апреля по 15 июля планируется экспозиция части объектов в Историческом музее в Москве. В ближайшее время на сайте Эрмитажа и Фонда Прусского культурного наследия должна появиться дигитальная экскурсия по выставке. За пределами России и, в частности, в Германии выставка, включающая в себя предметы "трофейного искусства", демонстрироваться не может.

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    Автор: Ефим Шуман


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