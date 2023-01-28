Художник Дмитрий Шагин: "Так и Христа начнут запрещать"

В Москве обнаружили "политический подтекст" в знаменитом митьковском лозунге "Митьки никого не хотят победить". Картину с пацифистским высказыванием убрали с выставки Всероссийского музея декоративного искусства . Автор работы, известный петербургский художник и один из основателей субкультуры митьков Дмитрий Шагин рассказал DW о том, как спасал картину и почему происходящее напомнило ему события 40-летней давности.

DW: Как картина с антивоенным лозунгом попала на выставку в Москве?

Дмитрий Шагин Фото: picture alliance / Photoagency Interpress

Дмитрий Шагин: Картина была нарисована к 65-летию журнала "Декоративное искусство". Кстати, очень хороший журнал, который много писал об искусстве, о митьках в том числе. Была такая идея выставки - чтобы художники нарисовали открытки к разным праздникам. Я решил сделать "День тельняшки", это наш неофициальный питерский праздник. Нарисовал сначала эскиз: митьки в тельняшках несут транспарант со своим знаменитым лозунгом "Митьки никого не хотят победить". Его утвердили. Потом я нарисовал большую картину, ее тоже утвердили. Напечатали к выставке открытки с эскизом моей работы. Музей декоративного искусства, где выставка должна была пройти, стоит в центре Москвы. Был подписан договор, прошло открытие. Меня не пригласили, да я и сам гриппом болел, не до того было.

- И потом что-то пошло не так?

- После праздников новогодних звоню своим друзьям из журнала, а они говорят: "Прости, Митя, мы не смогли твою картину отстоять". Им прислали официальную бумагу за подписью директора этого музея с указанием изъять картину "в связи с присутствием политического подтекста". Я в недоумении, спрашиваю, а забрать-то картину можно? Они говорят: "Да, мы ее спрятали, приезжай".

- И вы поехали забирать картину?

- 22 января было закрытие выставки, я приехал в Москву, подхожу к музею, там люди всякие, искусствоведы, из Третьяковки тоже были, всем выставка очень нравится. Смотрю, на входе висит трехметровый баннер. Там напечатаны все произведения, которые выставлены. Там же, на баннере, репродукция и моей картины "День тельняшки". Только текст транспаранта, который несут митьки, просто поверху замазан ярко-красной краской. Как будто митьки идут на фоне советского флага - просто "Щорс идет под знаменем, красный командир". Я говорю: "Это что такое?". Мне отвечают: "Да вот гуашью закрасили, ничего страшного, можно оттереть". Принесли мне сразу тряпочки, чтобы оттирать, воду, спирт какой-то. Я держусь, делаю веселый вид, там же люди вокруг, искусствоведы. Говорю: "Сейчас устроим перформанс, как мы возвращаем картину в правильное состояние. Тер-тер минут двадцать - не выходит, не оттирается. Замазали так, чтобы на века. Обиднее всего, что эта репродукция месяц в таком красно-советском виде провисела. В итоге все уже разошлись, мой перформанс не удался.

Выхожу на улицу, смеркается, снег идет. Мне из-под полы, с заднего хода, вынесли мою картину, завернутую. И я пошел в шоке, ничего не понимаю. Как же так? Иду по Москве, вокруг какие-то жуткие новые памятники: Кобзону, Калашникову. В этот момент мне показалось, как будто бы я попал в книгу Оруэлла.

Художни Дмитрий Шагин с картиной "День тельняшки" Фото: privat

- Что дальше? Что будет с картиной?

- Сейчас картина вернулась домой - в Питер. Будет экспонироваться в нашем арт-центре "Митьки". Я ее закрыл оргстеклом, на болтах - чтобы никто краской не брызнул. Полный текст лозунга, из-за которого сняли картину, таков: "Митьки никого не хотят победить, всегда будут в говнище, в проигрыше и поэтому завоюют весь мир". Этот лозунг не про советское или антисоветское, не про противостояние с властью, а про философию движения митьков. Запрещать его - все равно что запрещать битловское "All you need is love". Так и Христа начнут запрещать.

- Из какого времени этот лозунг?

- Лозунг появился в 1985 году. Мы, молодые ленинградские художники, жили в своем мире, у нас был андеграунд, свой рок-клуб, неофициальные квартирные выставки. Понемногу ослабевали запреты. В 1985 году уже состоялась наша первая выставка, которую не разогнали - под Питером, в Усть-Ижоре. Ее открывал Гребенщиков, а закрывал Виктор Цой. У нас была счастливая, юная, наполненная творчеством жизнь. Коммунистическая пропаганда была где-то вне нашей реальности. Нас уже не убивали, не сажали, как моего отца Владимира Шагина, который шесть лет отсидел за свое искусство при Хрущеве. Бульдозерами выставки не давили, как в 1974 году в Москве. Но картины с выставок все еще снимали. Приходили люди, такие "искусствоведы" в штатском, которые показывали пальцем: это снять, то снять.

- Каковы были критерии "отбора"?

- У них было три пункта: антисоветчина, религиозная пропаганда и порнография. Под порнографию подходило любое изображение "ню". Конечно, ни о какой эротической сцене даже речи не шло, но даже если была изображена купающаяся девушка, тоже могли запретить. Под религиозную пропаганду подпадало изображение крестов, любых символов, связанных с христианством, даже куполок церкви, выглядывающий вдалеке на пейзаже. Ну а под антисоветчину могли подвести абсолютно что угодно. Последняя выставка митьков, где еще была цензура, состоялась в марте 1986 года. Тогда сняли очень много работ, в частности мою - портрет Николая Степановича Гумилева перед расстрелом, с его стихами: "В час вечерний /Час заката /Колесницею крылатой /Проплывает Петроград". Это, конечно, было признано антисоветчиной. У Кирилла Миллера была картина "Леннон в горках" - парафраз на известную картину "Ленин в горках". Это тоже была антисоветчина.

Но самой непонятной для комиссии была картина Соломона Россина "Лев Николаевич на коне": Толстой там такой замечательный, босой, в косоворотке. И эта комиссия с полковником КГБ Коршуновым во главе не смогла объяснить, в чем тут антисоветчина, просто запретили. Потом выяснился такой момент: главой Ленинграда тогда был назначен некий Зайков, а звали его Лев Николаевич. И комиссия решила, что это может быть издевательство над Зайковым.

- Перестраховались?

- Перестраховывались и придирались буквально ко всему. Такая история в то время была везде: на полках киностудий пылились снятые фильмы, убранные подальше с глаз на многие десятилетия, в рок-клубе комиссия проверяли все тексты рок-групп, придирались к каждому слову. Но все равно цензура слабела, и до сих пор ни разу не было, чтобы картину с выставки снимали. 37 или 38 лет такого не повторялось! Была в 1987 году придирка к гравюре Васи Голубева "Митьки отправляют Брежнева в Афганистан". Но ничем серьезным тогда не закончилось.

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