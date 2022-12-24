Как Россия избавляется от экологов

С начала российской агрессии против Украины в РФ фактически введена цензура, а любая критика власти может быть наказуема. Как в этих условиях существует экологическое сообщество?

На фоне российской агрессии против Украины и вызванных ей в РФ протестов против самой войны и против мобилизации акции в защиту климата и за сохранение окружающей среды ушли из медиа-повестки. Но в 2022 году эти акции тоже были. И это несмотря на то, что "цена" любого недовольства в России сейчас возросла как никогда.

"Мусорные" протесты

До сих пор не угасли "мусорные" протесты, которые начались в Подмосковье в 2018 году, продолжились в Шиесе, а затем достигли разных уголков страны. С мая этого года жители города Няндома в Архангельской области выступают против возведения межмуниципального комплекса обработки отходов, а в декабре из-за строительства полигона в микрорайоне Эжва протесты начались в Республике Коми.

Но россиян волнует не только мусор. С прошлого года и по сей день в Волгоградской области ведется борьба за сохранение природного парка "Волго-Ахтубинская пойма", через который прокладывается скоростная трасса. В Москве и Московской области продолжаются протесты за сохранение Битцевского и Троицкого лесов, а в Кемеровской области население борется с новыми угольными разрезами.

Пикет против угольного разреза в Кемеровской области, фото из телеграм-канала "Нам здесь жить!", октябрь 2022 года Фото: https://t.me/nzzhit

Репрессии против экоактивистов

Экоактивистов, которые принимают участие в протестах или хотят решить экологические проблемы, штрафуют за организацию несогласованных массовых мероприятий, неповиновение полиции, злоупотребление свободой массовой информации и дискредитацию армии. Их обвиняют в хулиганстве, возбуждении ненависти, мошенничестве, на них заводят уголовные дела, проводят обыски, избивают, портят имущество и угрожают забрать детей.

Виталий Серветник, координатор программы Российского социально-экологического союза (РСоЭС) по поддержке экоактивистов считает, что такое давление связано с тем, что экоактивисты противостоят в РФ не только авторитарному государству, но и экономической власти: "За всеми антиэкологическими инициативами есть экономические интересы. Государство в России не способно выполнять свою функцию и модерировать интересы людей и компаний. Люди ведь сначала пишут письма и петиции, пытаются обращаться в надзорные органы, а на протесты выходят уже тогда, когда видят, что происходящее незаконно. За это их бьют или силовики или сотрудники частных охранных предприятий".

Чтобы вести мониторинг давления и преследования, программа по поддержке экоактивистов РСоЭС совместно с движением "Нам здесь жить!" создали эколого-кризисную группу (ЭКГ). Ее эксперты ведут телеграм-канал , где предают огласке все известные им случаи и рассказывают о том, как активистам можно помочь. Виталий Серветник поделился с DW тремя резонансными делами 2022 года.

Тюремные сроки для активистов и экологов

В июле четырех сотрудников Кроноцкого заповедника Камчатки приговорили к лишению свободы на сроки от трех до пяти лет. Судья признала их виновными в хищении более 450 миллионов рублей, выделенных из государственного бюджета на ликвидацию накопленного экологического ущерба на территории заповедника. Эксперты ЭКГ и 63 еще экологические организации, подписавшие письмо в поддержку сотрудников заповедника, считают, что сотрудники не виновны и добросовестно выполняли свою работу.

В октябре Александра Губернаторова, экс-директора национального парка "Самарская Лука" приговорили к пяти годам колонии по уголовному делу о "мошенничестве и злоупотреблении полномочиями". Серветник считает, что Александр лишился свободы за активную защиту общественных интересов - боролся с браконьерами и нелегальной застройкой.

Жители Челябинска поддерживают Владимира Казанцева, фото из телеграм-канала https://t.me/kazantsevvn Фото: https://t.me/kazantsevvn

Также в октябре 2022 года экоактивиста и правозащитника из Челябинска Владимира Казанцева признали виновным в мошенничестве и осудили на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. "Челябинская область давно является горячей точкой с целым набором экологических проблем. Владимир Казанцев участвовал в судах на стороне экодвижения "СтопГОК" против строительства горнообогатительного комбината "Русской медной компании". Он один из ярких представителей челябинских экозащитников, несколько лет преследуется по надуманным обвинениям", - комментирует этот случай Серветник.

Давление на экологические организации

Виталий отмечает, что давление ведется не только на низовых активистов и физических лиц, но и на организации, которые работают с экологическими проблемами системно: "С 2012 года в России существует закон об иностранных агентах. С тех пор в реестр попали 34 природоохранные организации , 22 из них вынуждены были закрыться". С 1 декабря вступил в силу закон "Об иностранном влиянии", который позволяет признавать иноагентами без иностранного финансирования даже незарегистрированные объединения граждан.

Первыми 9 декабря в обновленном реестре оказалось Экологическое Движение "42", которое занимается внедрением раздельного сбора отходов, исследованием морского мусора и экопросвещением в Архангельской области. Участница движения, которая пожелала остаться анонимной, считает, что так государство пытается их дискредитировать в регионе: "Движение "42" - эффективное неподконтрольное государству объединение, которое имеет влияние и хорошую репутацию. Мы получили уже много поддержки от сторонников после включения в реестр. Но работать дальше будет затруднительно и еще опаснее. Формулировки в законе очень расплывчаты, нарушить его просто, а штрафы и риски уголовного преследования большие".

16 декабря в реестр иноагентов - спустя неделю после "42"- Минюст включил проработавшую 27 лет "Экологическую вахту Сахалина". Экологи занимались исследованием и восстановлением популяции лососевых рыб, спасали китообразных. Вскоре после своего признания организация объявила о закрытии.

Новосибирцы протестуют против мусорных полигонов. Фото из телеграм-канала "Нам здесь жить!", ноябрь 2022 года Фото: https://t.me/nzzhit

Охота на "Гринпис"

На "Гринпис" и Всемирный фонд дикой природы (WWF) в России вообще ведется многолетняя охота, которая сейчас только усилилась. В 2017 году эти организации боролись за создание Двинско-Пинежского заказника для сохранения от вырубки уникального малонарушенного участка тайги в Архангельской области. Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов тогда потребовал провести проверку и "заменить руководителя лесного отдела "Гринпис" на более адекватного представителя".

Должность Дятлова с тех пор не изменилась, но требования в отношении "Гринпис" и Всемирного фонда дикой природы стали жестче. Депутат обратился в Генпрокуратуру с требованием их закрыть: "Эти организации созданы в странах, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. Эти структуры, как правило, преследуют свои интересы и по надуманным основаниям препятствуют экономическому развитию Российской Федерации, в частности, в вопросах лесопользования и функционирования лесопромышленного комплекса нашей страны. В результате их действий нарушаются права тысяч российских граждан, подрывается экономическая безопасность и конкурентоспособность регионов и целых отраслей".

В сентябре предложение о признании "Гринпис" иностранным агентом поступило в Минюст от депутата Госдумы Александра Якубовского. В организации отмечают , что это случилось почти сразу после того, как экологи выступили против законопроекта, инициатором которого был сам Якубовский. Законопроект снимает действующий с 1999 года запрет на сплошные рубки у берегов Байкала. Депутат получил отказ, который Минюст обосновал тем, что российское законодательство не позволяет признать иностранным агентом иностранную организацию. Якубовский не сдался и теперь он просит признать "Гринпис" нежелательной организацией, что полностью запретит ее работу в России.

Полиция ломает палаточный лагерь защитников Троицкого леса, видео из телеграм-канала "Нам здесь жить!", февраль 2022 года Фото: https://t.me/nzzhit

Будущее экологического активизма в России

Виталий Серветник считает, что в существующей экономической системе, нацеленной на экономический рост и потребление ресурсов, на эксплуатацию новых территорий, экологических конфликтов будет только больше. Люди будут воспринимать поползновения на ресурсы - на чистый воздух, воду, территорию - как угрозу своим жизням и благополучию детей. Соцопросы "Левада-центра" даже сейчас показывают высокий уровень обеспокоенности населения экологическими проблемами. "Плохая экология, загрязнение окружающей среды, утилизация мусора" и "вырубка парков" волнуют россиян больше, чем домашнее насилие, произвол правоохранительных органов, цензура в интернете и прочее.

После начала войны эксперты ЭКГ проводили исследование и выявили, что экологические активисты реже уезжают из страны из-за давления: "Часто это связано с тем, что объект защиты - дерево, реку - с собой не увезешь, а защищать их издалека невозможно. А для активистов, которые системно занимались охраной природы со времен СССР, ухудшение ситуации не является чем-то из ряда вон выходящим, а лишь возвращением к тем условиям, в которых они уже работали. Поэтому они не собираются уезжать"

Но даже если нынешние активисты будут уезжать, Серветник считает, что в экологическом активизме всегда будут появляться новые люди: "В СССР экологические вопросы как-то можно было поднимать. Поэтому есть предположение, что там, куда мы идем, экологическая повестка будет оставаться окошком, которое невозможно закрыть. Именно поэтому поддержка экозащитников необходима не только для защиты природы, но и для поддержки гражданского общества в целом".

Смотрите также: