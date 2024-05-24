"Мы ваше оружие". Что сказала во Львове российская оппозиция

Поддержка российских добровольцев, воюющих за Украину, и "формулы мира" Зеленского - о таких темах шла речь на форуме представителей российской оппозиции. DW побывала на этом мероприятии во Львове.

В небольшом конференц-зале на засекреченной локации во Львове в четверг, 23 мая, собрались около четырех десятков человек: участники Форума российской оппозиции в поддержку Украины, иностранные и украинские журналисты. Обсуждения и дискуссии продолжались три дня, но медиа пригласили только на подведение итогов. Место проведения события до последнего держалось в секрете из соображений безопасности. Впрочем, само мероприятие проходило без охраны, металлодетекторов и дополнительных проверок для присутствующих.

Собрание организовал гуманитарный "Фонд 24.02", основанный гражданами России. Его цель, как говорится на сайте организации, - "помогать Украине и ее гражданам, пострадавшим от преступной путинской войны". Фонд, в частности, занимается поддержкой российских добровольцев, воюющих на стороне Украины.

Российская оппозиция во Львове

Львов для проведения мероприятия выбрали неслучайно - туда проще добираться участникам, прибывшим из-за границы. "В нарративах путинской пропаганды Львов - это рассадник "бандеро-фашистов" и стоит россиянину там появиться, его съедят заживо. Мы - живой пример, мы чувствуем себя здесь очень хорошо", - добавляет Евгения Чирикова, российская экоактивистка, политик, руководительница проекта "Активатика", который освещает протесты в России и деятельность российских добровольцев в Украине.

Однако городской глава Львова Андрей Садовой, судя по его сообщению в Telegram, о проведении форума "какой-то российской оппозиции" не знал и отнесся к нему скептически. "Кто знает, это какая-то шутка?", - написал Садовой и добавил, что направил запрос о событии в "соответствующие органы".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов в своем Facebook ответил мэру Львова: "Соответствующие органы увидели запрос и проработали. Все хорошо". Глава ГУР Кирилл Буданов также поддержал проведение форума. Как отмечается в сообщении на сайте ГУР, в мероприятии приняли участие представители российской политической и вооруженной оппозиции, а подобные события "приближают конец режима Путина и способствуют консолидации всех сил, целью которых является свержение диктатуры в РФ и поражение Кремля в войне против Украины".

Российские оппозиционеры - кто они?

Среди участников собрания - экс-депутат Госдумы РФ, имеющий гражданство Украины, Илья Пономарев, юрист и правозащитник Марк Фейгин, российский врач-ортопед, оперирующий раненых украинских военных, Андрей Волна, российские общественные деятели, журналисты, а также трое представителей легиона "Свобода России". По видеосвязи к собранию присоединялся оппозиционный российский политик Михаил Ходорковский, звучало обращение писателя Бориса Акунина. В первый день на форуме также присутствовал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Впрочем, присутствующие на собрании признают: они лишь часть разъединенной российской оппозиции, в рядах которой нет общего видения будущего России, победы Украины и путей ее достижения. "Я гораздо более скептично отношусь к российской оппозиции, чем большинство украинцев, потому что знаю ее изнутри. Но я с большой надеждой отношусь к вооруженным подразделениям", - признается Илья Пономарев в разговоре с DW.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев скептически относится к российской опозиции, но возлагает "большие надежды" на вооруженное сопротивление Фото: DW

"Мы верим только в вооруженное сопротивление"

"Поддержка российских добровольцев и партизанских групп, воюющих против путинского режима с оружием в руках" в так называемой "Львовской резолюции" оппозиционного форума признана приоритетом. Слова в поддержку вооруженного сопротивления звучали в выступлениях чаще всего. "Никто от этого не счастлив, но на третьем году войны совершенно очевидно, что все другие средства не могут обеспечить необходимый результат, а значит, победу Украины, возвращение ее территории, возвращение мирной жизни и всего, что с этим связано", - заявил Марк Фейгин по итогам дискуссий. О необходимости тактического поражения России на фронте как залога для будущих демократических преобразований говорил во время выступления на форуме и Михаил Подоляк.

"Само слово "оппозиция" себя дискредитировало", - говорит в интервью DW боевой медик легиона "Свобода России" с позывным "Зирка". Она и некоторые другие участники форума предпочитают термин "сопротивление". "Правовые способы решения чего-либо в неправовом государстве невозможны, - горячо говорит "Зирка", обращаясь и к собравшимся на форуме, и к другим российским оппозиционерам, которые смогут посмотреть видео ее выступления. - Мы верим только в вооруженное сопротивление. И нам нужна помощь". По словам представителей легиона, им нужны не только рекруты, но и финансовая и медийная поддержка.

Боевой медик легиона "Свобода России" с позывным "Зирка" Фото: DW

В то же время Илья Пономарев признает: не все российские оппозиционные группы охотно поддерживают идею силовой победы над путинским режимом. Лидеры оппозиции относятся к этой идее осторожно. "Например, Фонд борьбы с коррупцией и Максим Кац говорят: мы мирные, мы не хотим быть причастны к оружию, не хотим ничего знать об Украине. Но здесь (на форуме. - Ред.) есть съезд народных депутатов, Каспаровский форум, есть люди Ходорковского, Марат Гельман - влиятельный человек в сфере культуры. Я считаю, что сейчас у нас здесь есть "контрольный пакет", - говорит Пономарев.

Координатор движения "Роспартизан" Роман Попков в разговоре с DW признает, что некоторые российские оппозиционно настроенные бизнесмены и политики поддерживают партизанские и добровольческие отряды непублично. По его мнению, вооруженное сопротивление внутри РФ и за ее пределами - единственный выход. Попков призывает россиян поддерживать силовое сопротивление финансово и информационно.

"Формула мира" Зеленского и саммит в Швейцарии

На фоне саммита мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня 2024 года, участники собрания сошлись на поддержке "формулы мира", которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский. В итоговой резолюции это - первый пункт. В то же время в нем отмечено, что прекращение войны, мир в Европе, наказание военных преступников и компенсация Украине невозможны без смены власти и демократической перестройки России.

Некоторые представители российской оппозиции надеются, что их тоже пригласят на саммит в швейцарском Бюргенштоке в качестве представителей РФ. "Российская пропаганда дискредитирует саммит мира в Швейцарии, дескать, без России невозможно ничего решить. Есть мы - оппозиция, мы являемся представителями России, мы можем принять участие в обсуждении", - говорит активистка Евгения Чирикова.

Российская активистка Евгения Чирикова подписывает "Львовскую декларацию" Фото: Anna Pshemyska/DW

По мнению Ильи Пономарева, в то время как "формула мира" - это набор требований, которые должна выполнить Россия, заставить Кремль выполнить их можно только силовым путем: "Война началась в Москве, и она закончится в Москве... Не победа Украины запустит процесс перемен в России, именно изменения в России поставят точку в войне не только в Украине, но и в оккупации Грузии, Приднестровье, Чечне".

Будущее российской оппозиции

Форум российской оппозиции в Украине проходит уже во второй раз. Впервые собрание российских оппозиционеров было проведено 17 марта 2024 года в Киеве. На нем был принят меморандум о поддержке российских добровольцев, воюющих бок о бок с ВСУ.

На следующем, третьем форуме планируется создание "постоянно действующей координационной структуры российского сопротивления". Для этого на собрании выделили комитеты по направлениям (военно-политическое, финансовое и гуманитарное, правозащитное, информационной борьбы, культурного сопротивления). По каждому направлению из участников форума избраны ответственные лица, которые должны подготовить порядок формирования и положения о функционировании комитетов.

Илья Пономарев также надеется на расширение сотрудничества с украинской стороной. "Чтобы осуществлять удары по нефтеперерабатывающим заводам, нужны люди на земле. Это невозможно сделать исключительно с территории Украины. Есть россияне, которые помогают с наведением в России, которые пускают под откос поезда, которые совершили нападение на Кремль… Мы - ваше оружие", - говорит оппозиционер. Он верит, что форумы, на которых он является одним из лидеров, смогут объединить российскую оппозицию, волонтеров и вооруженных российских добровольцев, а также помогут обрести легитимность российскому оппозиционному движению в глазах и россиян, и украинцев.