Как в Берлине прошел форум "Антивоенного комитета России"

В Берлине прошел двухдневный закрытый третий конгресс "Антивоенного комитета России", координирующего множество гражданских инициатив оппозиционеров-релокантов. Кто в нем участвовал и что обсуждали - репортаж DW.

В одном из крупных отелей в центре Берлина на третий конгресс "Антивоенного комитета России" собралась, по меньшей мере, сотня российских правозащитников, юристов, журналистов, экс-депутатов и оппозиционеров. Все проходило при беспрецедентно жестких, в отличие от подобных мероприятий еще в недавнем прошлом, мерах безопасности.

Открывали мероприятие панельной сессией-приветствием с участием соорганизаторов комитета - экс-бизнесмена, а ныне общественного деятеля Михаила Ходорковского, галериста-политтехнолога Марата Гельмана, правоведа Елены Лукьяновой, мецената-предпринимателя Бориса Зимина, экс-депутата из Петербурга Максима Резника и других.

О чем говорили на форуме

По их мнению, за прошедший год, несмотря на вся тягостные и тревожные новости с фронтов и из тыла, удалось сделать немало - и прежде всего, превратить образ русских, которые выступают против войны и Путина, в глазах европейцев из почти химеры в объективную, ежедневно осязаемую реальность. То, что пока имеет лишь символическое значение, рано или поздно, когда станет возможным вновь налаживать диалог России и Запада, станет иметь еще и крайне высокую практическую ценность, уверены участники форума.

Также во время конгресса много говорили о подготовке проектов и детальных "дорожных" карт реформ для того момента, когда "откроется пресловутое окно возможностей" - прежде всего, речь идет о реформе судебной и правоохранительной системы в РФ. Отдельные секции форума в течение второго дня были посвящены работе антивоенных активистов с медиа, консульской поддержке и GR-взаимодействию с международными организациями, созданию фонда финансовой взаимопомощи, проектам помощи Украине и так далее.

Комитет выступает своего рода зонтиком для целого кластера отдельных небольших региональных и профильных НКО и инициатив. О его создании было объявлено на четвертый день после полномасштабного вторжения в Украину. Среди соорганизаторов , кроме Гельмана и Ходорковского, экс-премьер Михаил Касьянов, предприниматель Евгений Чичваркин, актер Артур Смольянинов, экономист Сергей Гуриев, политик Владимир Кара-Мурза, гроссмейстер Гарри Каспаров и другие. Один из самых известных проектов "Антивоенного комитета России" - сеть некоммерческих организаций "Ковчег", оказывающих визовую, финансовую, консультационную и прочие виды поддержки бегущим из России антивоенным релокантам.

На этот раз без "берлинской декларации"

Некоторые из участников по разным причинам не смогли добраться до Берлина, но все равно присоединились к работе форума - в режиме онлайн. Так выступали, например, политики Леонид Гозман и Любовь Соболь - последняя как раз говорила о ценности подобных мероприятий для неформального личного общения и нетворкинга (которые, конечно, увы, доступны лишь офлайн).

На форум приехали экономист Сергей Алексашенко, правозащитник Лев Пономарев, журналисты Марина Овсянникова, Тихон Дзядко, Кирилл Мартынов и Максим Кузахметов, оба оппозиционера Гудковы - отец Геннадий и сын Дмитрий, музыкальный критик Артемий Троицкий.

Несмотря на информационный фон, форум проходил в приподнято-бодрой и местами даже ироничной атмосфере. Например, когда на первой сессии пересела в зал Елена Лукьянова и начал выступать запоздавший Борис Зимин, он первым делом извинился перед залом, что выступает "в столь гендерно-ненейтральном" окружении. Чтобы разбавить оставшихся там мужчин, под смех и апплодисменты Лукьяновой пришлось на сцену вернуться.

О принятии каких-либо итоговых документов на этом форуме пока не сообщалось, хотя на первом подобном съезде была принята широко известная так называемая "берлинская декларация", под которой подписались все участники - своего рода общий (по замыслу организаторов) манифест антивоенной российской оппозиции в Европе.