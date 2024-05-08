  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Борис Зимин: Я больше не спонсор ФБК

Ольга Лебедева
8 мая 2024 г.

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией как политическая организация должен получать средства от большого круга сторонников, чтобы избежать возможного влияния крупного спонсора, заявил Зимин в интервью DW.

https://p.dw.com/p/4fdIk
Бизнесмен Борис Зимин
Бизнесмен Борис ЗиминФото: DW

Предприниматель Борис Зимин по ряду причин больше не финансирует Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сам Зимин сообщил в интервью DW.

"Сегодня я больше не являюсь спонсором ФБК, - заявил он. - Политическая организация должна получать деньги от большого круга сторонников. И крупный спонсор - опасность. В интересах политической организации - снижать потенциальное влияние спонсоров, о чем мы и договорились".

Зимин был единственным крупным спонсором ФБК

Зимин подчеркнул, что у него были и личные причины для такого решения. По его словам, он все меньше поддерживал деятельность ФБК после того, как Навальный оказался в тюрьме. "Вся команда была в очень тяжелой и противоречивой ситуации. Противоречие было между политической организацией и командой человека, сидящего в тюрьме. В политической организации должна происходить дискуссия, внутренняя борьба идей и так далее," - пояснил Зимин. По его мнению, у команды, чей лидер сидит в тюрьме, другая задача: "Нужно спасать своего человека. Эти две сущности противоречат друг другу".

Предприниматель также подчеркнул, что он поддерживал Навального с самого начала его публичной деятельности. Ранее Зимин сообщал, что в последние годы его пожертвования превышали миллион долларов в год.

Фонд Зимина оплатил перелет Навального на лечение в ФРГ

В 2020 году Борис Зимин и фонд его семьи оплатили перелет Алексея Навального в Германию для лечения после отравления. Об этом тогда сообщал соратник оппозиционера Леонид Волков. 

После возвращения в Россию в январе 2021 года Навальный был арестован, а позднее осужден на 19 лет в колонии особого режима по делу об "экстремизме". В июне 2021 Мосгорсуд признал ФБК и все организации, связанные с оппозиционером, экстремистскими. В последние годы фонд опубликовал целый ряд резонансных расследований о коррупции в России, в том числе - о "дворце для Путина" стоимостью 100 млрд рублей. Алексей Навальный умер в колонии на Ямале в феврале 2024 года. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Цветы у фотографии Навального в траурной рамке.

Жизнь политика Алексея Навального в десяти фотографиях

Жизнь политика Алексея Навального в десяти фотографиях

16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило о смерти в колонии ведущего российского оппозиционера Алексея Навального.
Политика16 февраля 2024 г.10 фото
external

Один звонок против путинской пропаганды. Как работает "Агитмашина" ФБК

Один звонок против путинской пропаганды. Как работает "Агитмашина" ФБК

Волонтеры ФБК под видом соцопроса агитируют россиян голосовать против Путина. Это инструмент, который позволяет напрямую влиять на электоральное поведение из-за границы, утверждают в ФБК. И создан он с прицелом на будущее. Но легко ли переубедить россиян?
Политика13 марта 2024 г.03:36 мин.
Юлия Навальная - вдова Алексея Навального

Юлия Навальная. Новое лицо российской оппозиции?

Юлия Навальная. Новое лицо российской оппозиции?

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального заявила, что продолжит дело своего погибшего в колонии супруга. DW - о том, кто такая Юлия Навальная и каковы ее шансы в борьбе с режимом Путина.
Права человека20 февраля 2024 г.
Показать еще