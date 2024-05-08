Борис Зимин: Я больше не спонсор ФБК

Предприниматель Борис Зимин по ряду причин больше не финансирует Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сам Зимин сообщил в интервью DW.

"Сегодня я больше не являюсь спонсором ФБК, - заявил он. - Политическая организация должна получать деньги от большого круга сторонников. И крупный спонсор - опасность. В интересах политической организации - снижать потенциальное влияние спонсоров, о чем мы и договорились".

Зимин был единственным крупным спонсором ФБК

Зимин подчеркнул, что у него были и личные причины для такого решения. По его словам, он все меньше поддерживал деятельность ФБК после того, как Навальный оказался в тюрьме. "Вся команда была в очень тяжелой и противоречивой ситуации. Противоречие было между политической организацией и командой человека, сидящего в тюрьме. В политической организации должна происходить дискуссия, внутренняя борьба идей и так далее," - пояснил Зимин. По его мнению, у команды, чей лидер сидит в тюрьме, другая задача: "Нужно спасать своего человека. Эти две сущности противоречат друг другу".

Предприниматель также подчеркнул, что он поддерживал Навального с самого начала его публичной деятельности. Ранее Зимин сообщал, что в последние годы его пожертвования превышали миллион долларов в год.

Фонд Зимина оплатил перелет Навального на лечение в ФРГ

В 2020 году Борис Зимин и фонд его семьи оплатили перелет Алексея Навального в Германию для лечения после отравления. Об этом тогда сообщал соратник оппозиционера Леонид Волков.

После возвращения в Россию в январе 2021 года Навальный был арестован, а позднее осужден на 19 лет в колонии особого режима по делу об "экстремизме". В июне 2021 Мосгорсуд признал ФБК и все организации, связанные с оппозиционером, экстремистскими. В последние годы фонд опубликовал целый ряд резонансных расследований о коррупции в России, в том числе - о "дворце для Путина" стоимостью 100 млрд рублей. Алексей Навальный умер в колонии на Ямале в феврале 2024 года.