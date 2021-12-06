Видео ФБК о "дворце Путина" стало самым популярным в российском YouTube в 2021 году

Подготовленный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" стал наиболее популярным роликом 2021 года в российском YouTube. Он занял первое место в опубликованном видеохостингом рейтинге Top-10 для России. На понедельник, 6 декабря, ролик о "дворце Путина" набрал почти 120 миллионов просмотров.

В тройку наиболее популярных видео также вошли выпуск шоу "Что было дальше?" с Александром Гудковым и Антоном Лапенко (более 31 миллиона просмотров) и интервью Юрия Дудя с видеоблогером Ивангаем (более 21 миллиона просмотров).

Расследование о "дворце Путина"

В двухчасовом фильме-расследовании, размещенном 19 января на YouTube-канале Алексея Навального, утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построен дворец для президента России Владимира Путина. По оценке авторов, на строительство было израсходовано не менее 100 млрд рублей. По сведениям фонда, здание площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым домом в России. На прилегающей территории есть ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море. Над основным зданием расположена бесполетная зона, а выход в море рядом с ним запрещен, отметил ФБК.

Сам Путин заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании. В то же время несколько компаний, работавших над обустройством этого объекта, на своих сайтах косвенно подтвердили, что он связан с Путиным, указывая в своих портфолио, что возводили "резиденцию администрации президента РФ".

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