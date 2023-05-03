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Акция в поддержку Навального в БерлинеФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Зимин объявил о сокращении финансирования ФБК

Даниил Сотников
51 мин. назад

По словам мецената, поскольку организация теперь находится не в России, она может более открыто собирать деньги и не так сильно зависеть от одного крупного донора.

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Предприниматель и меценат Борис Зимин заявил, что начнет снижать финансовую поддержку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального, чтобы организация меньше зависела от одного большого донора. Об этом он рассказал в интервью журналистке Елизавете Осетинской в среду, 3 мая.

По словам Зимина, он оказывал финансовую поддержку ФБК с момента основания фонда в 2011. Сначала он переводил в месяц по 300 тысяч рублей, а в последние годы его пожертвования превысили миллион долларов в год. Теперь объем пожертвований будет снижаться, рассказал Зимин. "Будет снижаться, потому что нехорошо так долго иметь такого большого донора - это неправильно. Организация находится в безопасности относительно России, и пусть собирают деньги открыто, более громко", - объяснил Зимин, не уточнив, на сколько и в какой момент планирует сократить финансирование.

Зимин: Письмо Волкова не повлияло на решение

Отвечая на вопрос Осетинской, повлияло ли на его поддержку "письмо в защиту олигархов", которое подписал Леонид Волков, Зимин сказал, что не согласен с этим поступком, но на его поддержку это не повлияет и "все остается по-старому".

В марте Леонид Волков объявил, что принял решение взять паузу в публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ФБК. Такое решение он принял в связи с отправкой в офис верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля письма с призывом исключить из санкционных списков ЕС совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана и его деловых партнеров Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Волков позднее назвал письмо "большой политической ошибкой", отметив, что, отправив его, "превысил свои полномочия - подписал его не в личном качестве, а от имени организации". В марте место Волкова на посту председателя правления международного ФБК заняла Мария Певчих.

Смотрите также:

Волков о международной кампании по освобождению Навального

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