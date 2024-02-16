20 августа 2020 года в результате отравления боевым отравляющим веществом семейства "Новичок" Навальный впал в кому на борту самолета во время перелета в Москву из Томска. Два дня он находился в больнице Омска, а затем на лечении в госпитале "Шарите" в Берлине, после выписки проходил реабилитацию в Германии.