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ПолитикаРоссия
Сергей Куприков
16 февраля 2024 г.
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16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило о смерти в колонии ведущего российсского оппозиционера Алексея Навального. В России и многих странах прошли многочисленные акции памяти политика. Ведущие западные политики возложили вину за смерть Навального на Владимира Путина.