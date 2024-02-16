Жизнь политика Алексея Навального в десяти фотографиях
16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило о смерти в колонии ведущего российсского оппозиционера Алексея Навального.
Второе место на выборах мэра Москвы 2013 года
В качестве нового крупного игрока в политической жизни России Алексей Навальный заявил о себе, заняв второе место на выборах мэра Москвы 2013 года. Он получил 27,24% голосов избирателей и уступил лишь Сергею Собянину.
Фонд борьбы с коррупцией
В 2015 году вышло расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Фильм стал первой резонансной работой ФБК - Фонда борьбы с коррупцией. Алексей Навальный создал его в 2011 году.
Навальный хотел участвовать в президентских выборах 2018 года
В декабре 2016 года Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента России 2018 года. Однако за несколько месяцев до голосования ЦИК отказал ему в регистрации.
Отравление Навального
20 августа 2020 года в результате отравления боевым отравляющим веществом семейства "Новичок" Навальный впал в кому на борту самолета во время перелета в Москву из Томска. Два дня он находился в больнице Омска, а затем на лечении в госпитале "Шарите" в Берлине, после выписки проходил реабилитацию в Германии.
"Дворец для Путина. История самой большой взятки"
19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строился и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
Возвращение в Россию
17 января 2021 года после лечения в Германии Навальный возвратился из Берлина в Москву, где был задержан при прохождении паспортного контроля.
Навальному заменили условный срок реальным заключением
2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. ЕСПЧ и международные правозащитные организации признали заключение Навального политически мотивированным, Amnesty International присвоила Навальному статус "узника совести".
Массовые митинги в поддержку Навального
Арест и приговор Алексею Навальному вызвали массовые протесты по всей стране. В 2021 году в них приняли участие десятки тысяч человек. Силовики жестоко подавляли акции. Многие сторонники Навального также оказались за решеткой. Сам Навальный в знак протеста долгое время отказывался принимать пищу в тюрьме.
Ужесточение приговора Навальному
22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. 4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинениям в экстремизме.
ФСИН сообщил о смерти Навального в якутской колонии
16 февраля 2024 года управление ФСИН по ЯНАО сообщило, что Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп в ЯНАО. По данным ФСИН, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание. Врачи скорой помощи якобы провели необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Политик скончался, пребывая в ШИЗО 27-й раз.
16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило о смерти в колонии ведущего российсского оппозиционера Алексея Навального. В России и многих странах прошли многочисленные акции памяти политика. Ведущие западные политики возложили вину за смерть Навального на Владимира Путина.