Пятый срок. Что может противопоставить Путину оппозиция?

На выборах в России Кремль опасается единого кандидата от оппозиции, а также растущих антивоенных настроений. В предвыборной агитации за Путина постараются учесть обе эти опасности.

Находящийся у власти около 24 лет Владимир Путин решил баллотироваться на пятый срок. Он будет участвовать в выборах президента России в марте 2024 года как самовыдвиженец. Как считают опрошенные DW политологи, перед командой Путина поставлена задача превзойти показатель президентских выборов 2018 года, обеспечив действующему главе российского государства около 80% голосов на нынешних выборах.

В общей сложности документы для участия в выборах подали в ЦИК 16 россиян, имена всех пока не раскрываются. Известно, что среди них есть и несистемные оппозиционеры - Екатерина Дунцова и Борис Надеждин. Кандидата от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального нет, но соратники оппозиционера запустили агитацию против Путина, которая, судя по всему, встревожила Кремль.

Карикатура DW: реакция в Кремле на первый шаг Екатерины Дунцовой к регистрации в кандидаты на выборах президента РФ Фото: DW

Агитация против Путина на улицах российских городов

Несмотря на тюремное заключение Алексея Навального, его команда решила повлиять на выборы президента России - они призывают голосовать за любого другого кандидата, кроме Путина. В ФБК не сомневаются в исходе голосования, но считают, что предстоящие выборы - возможная площадка для того, чтобы вовлечь как можно больше россиян в политику, тем самым подорвав единовластие Путина.

Предвыборная кампания ФБК началась оригинально - им удалось обмануть кремлевскую цензуру. По заказу одного из активистов ФБК в начале декабря в российских городах разместили рекламные растяжки на уличных конструкциях с надписями "Россия. С Новым годом". QR-коды на этих щитах вели на сайт "Россия без Путина" , запущенный командой Навального. Там призывают россиян агитировать против Путина как через личное общение, обзвоны под видом соцопросов, так и в соцсетях с помощью листовок, граффити, плакатов и наклеек. Судя по информации на сайте, на этот формат откликнулись около 5 тысяч человек. Также ФБК начал сбор пожертвований, по состоянию на 19 декабря собрано чуть больше 8,5 млн рублей.

Баннеры оперативно демонтировали в тот же день, как в СМИ появились новости о них, а о судьбе Алексея Навального, который содержался в ИК-6 Владимирской области, до сих пор ничего не известно с 6 декабря. Исчезновение Навального напрямую связано со стартом президентской кампании в РФ, рассказал DW директор ФБК Иван Жданов. По его словам, в администрации президента "знали о готовящейся кампании ФБК", избрав такой способ воздействия на его соратников.

Наличие единого кандидата, по словам Жданова, могло бы стать "воодушевляющей историей". Электоральный рейтинг Путина он оценивает в 48%: "Это крайне низкий рейтинг для автократов, который рушится даже при минимальной конкуренции, что мы видели в Беларуси".

Алексей Навальный приговорен в общей сложности к более чем 30 годам лишения свободы в исправительной колонии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля "нет возможностей и желания" следить за происходящим с оппозиционером. Во время суда 15 декабря во ФСИН заявили, что Навального направили в исправительное учреждение в другой регион без каких-либо уточнений.

Иван Жданов (фото из архива) Фото: DW

Ритуал выборов - инъекция легитимности для власти

Предвыборная агитация за пятый срок Путина, по всей видимости, будет строиться на социальных обещаниях и патриотических призывах - это показала прошедшая "Прямая линия", считают политологи. В ходе "общения с народом" президент РФ говорил об успехах российской экономики, о своей озабоченности по поводу роста цен на яйца и тарифов ЖКХ, о патриотическом воспитании. Войне в Украине посвятили пять вопросов, основной тезис которых сводился к тому, что несмотря на трудности на фронте российские войска "продвигаются вперед".

В агитации Путина деликатно обойдут тему войны в случае отсутствия ощутимых военных успехов, считает политолог Аббас Галлямов. Для Кремля это чувствительная тема, так как раскол в среде патриотического лагеря очевиден: загадочная гибель Пригожина, арест Игоря Стрелкова (Гиркина) и прочее, рассуждает Галлямов: "Путин перестал быть безусловным лидером патриотического лагеря". Отказаться от выборов режим не может, так как лишит себя необходимой инъекции легитимности, и подумывает об участии в выборах антивоенного кандидата. "Иначе получится фикция выборов, что чревато - на одних репрессиях режим долго не продержится", - уверен он.

С ним согласен Дмитрий Орешкин и приводит в пример ритуальный характер выборов в СССР - режим просуществовал почти 70 лет. По его мнению, на предстоящих выборах перед командой Путина стоит задача получить больше голосов, чем на предыдущих. Политолог ссылается на результаты голосования за последние 20 лет в России: в 2000 году Путин получил поддержку в 52%, в 2004-м - 73,31%, в 2012-м - 63,60%, в 2018-м - 76,69%. "В 2024 стоит задача набрать не менее 80%", - считает Орешкин. Только в 2012 году власти изменили этой традиции из-за паузы и "рокировки" Путина и Медведева. Это отчасти доказывает: процент фальсификаций ограничен, уверен он. По словам Орешкина, если в 2024 году Путин наберет 80%, то примерно 20% будет набрано за счет фальсификаций, а остальные 60% получат с помощью электоральных технологий. Аббас Галлямов считает, что реальная электоральная поддержка Путина находится на уровне 35%.

Пока об участии в президентской гонке с антивоенной программой заявили самовыдвиженец Екатерина Дунцова и подмосковный депутат Борис Надеждин (выдвинут от партии "Гражданская инициатива"). Если Надеждину необходимо предоставить в ЦИК 100 тысяч подписей обычных россиян за свою кандидатуру, то Дунцовой - 300 тысяч. Пока власти открыто не препятствовали их кампаниям.

Властям РФ выгодно, чтобы люди оставались аполитичными

Фальсифицировать значительный процент на выборах легче всего при низкой явке, общей апатии населения, говорит экс-координатор наблюдателей от общественного движения "Голос" в Московской области Инна Карезина. Она полагает, что федеральные власти будут придерживаться прежней стратегии: агитировать собственный электорат, а оппозиционный - демотивировать, например, в социальных сетях будут активнее продвигать идею предрешенности выборов. "В случае чего добросить необходимый процент им будет не так тяжело", - говорит она. Исход предстоящих президентских выборов ей также ясен, но, добавляет Карезина, участие в выборах даже с заранее известным результатом – это возможность для трансформации общества к демократическим изменениям. "Некоторые призывают к тому, что вместо выборов надо брать в руки оружие. Хорошо, а что вы хотите на следующий день после захвата Кремля? Режим хунты или честные демократические выборы?" - спрашивает Карезина.

Как и в прошлые годы, власти будут препятствовать работе наблюдателей, уверена Карезина, но на этих президентских выборах ограничения могут оказаться самыми жесткими. Она напоминает, что в августе 2023 года под репрессии попал основатель "Голоса" Григорий Мельконьянц, против него возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве с нежелательной в России организацией - Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), попавшей под запрет в 2021 году. Сам Мельконьянц вину не признает.

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