Ходорковский: Режим в РФ сменится революционным путем

Известный российский оппозиционный политик в интервью DW оценил итоги псевдовыборов в России, объяснил каким образом нелигитимность Путина может повлиять на российское общество, и спрогнозировал возникновение революционной ситуации в стране.

DW: Никто, вероятно, не питал иллюзий по поводу результатов этих "выборов". И все же, как вы можете прокомментировать почти 90 процентов голосов, отданных за Путина при такой высокой явке? Стоит ли вообще обращать внимание на эти цифры?

- Ккогда в Центральной избирательной комиссии называют оппонентов нынешнего режима свиньями, вряд ли можно ожидать, что цифры в финальном протоколе, подписанном ЦИК, будут как-то отличаться от тех, которые этот режим заказывает. Поэтому на то, что написано в этом протоколе, просто не стоит обращать внимания: и явка не такая, и голосование другое.

- 17 марта мы видели огромное количество людей, которые по призыву оппозиции вышли на акцию "Полдень против Путина": не только, например, здесь, в Берлине, но и в разных городах России. Как можно дальше этот протесный потенциал конвертировать в реальные политические действия, которые смогут повлиять на режим Путина?

- Во-первых, состоявшаяся акция уже серьезным образом повлияла на легитимность этого режима. Это было понятно, когда во время пресс-конференции Путин несколько раз был вынужден возвращаться к вопросу: "А почему это выстроились такие очереди к избирательным участкам"? Он, конечно, сказал, что это результат желания людей проголосовать за него, но не смог объяснить, почему в предыдущие дни, когда оппозиция не призывала прийти к участкам, никаких очередей не было.

Точно так же он не смог объяснить, почему Борис Надеждин, оппозиционный кандидат, которого в конце концов не допустили к выборам, собрав 200 тысяч подписей за свое выдвижение, выстроил огромные очереди во всех регионах России, а Путин, говоря о том, что собрал 3 млн подписей, нигде никаких очередей не показал. То есть это чистая фальсификация - эти цифры просто выдуманы из головы.

Михаил Ходорковский Фото: Nikita Jolkver/DW

Понимает ли Путин насколько он на сегодняшний день непопулярен? Я не уверен, что он до конца это осознает. Тем не менее, его возможности по мобилизации людей, по продолжению своей политики серьезным образом подорваны результатом этих псевдовыборов. И мы ожидаем, что Запад, европейские страны, окажут нам помощь, со своей стороны, не признав легитимность этих "выборов". Потому что для российского, глубоко европейского по своей ментальности, общества очень важно, чтобы Путин, не получив легитимность внутри страны, не получил ее и за пределами России.

- В чем практическое значение непризнания выборов западными политиками? Как оно повлияет на элиту вокруг Путина или на него самого?

- Практическое значение заключается в том, что Путин на сегодняшний день уже достаточно немолодой человек. А те люди, которые сегодня на фронте, которые командуют этими людьми непосредственно, те, кто являются частью путинской бюрократии, это люди достаточно молодые. Воюющим - в среднем около 30 лет. Средний возраст госаппарата, путинской бюрократии - 43 года.

Эти люди прекрасно понимают, что война, развязанная Путиным в Украине, является уголовным преступлением, в том числе, и по российскому законодательству. И после смерти Путина, которая произойдет, когда они будут еще вполне молодыми и работоспособными людьми, заботящимися о своей карьере, о карьере своих детей, близких, им придется объяснять: почему они действовали, выполняя приказы нелегитимного президента. Они все это понимают, и для них это очень серьезная дилемма.

- Вы часто говорили о том, что российской оппозиции нужно быть более радикальной и призывали к более решительным действиям. Что, на ващ взгляд, после выборов может сделать оппозиция?

- Этот режим не может быть изменен в рамках законных процедур, поскольку законы на сегодняшний день глубоко искажены этой властью, конституция разрушена, законодательное поле исковеркано. В любом случае, смена режима произойдет революционным путем, поскольку по нынешнему законодательству иначе его сменить невозможно.

Приведет ли это в результате к гражданской войне или ситуация ограничится только сравнительно небольшим противостоянием, зависит от того, насколько люди будут готовы либо применить силу, либо, во всяком случае, создать угрозу применения силы достаточного уровня. Сегодня для этого развития событий ситуация еще не сложилась, но, вне всякого сомнения, нелегитимность нынешнего режима прокладывает дорогу к этому сценарию.

- А ведется ли сейчас работа над каким-то переходным правосудием, и вообще, насколько важна эта тема для российской оппозиции?

- Я считаю, что все необходимые предварительные шаги достаточно продуманы. На эту тему написаны книги, в том числе, я написал на эту тему специальную книгу-путеводитель "Как убить дракона?". И здесь нет каких-то вопросов и сомнений. Скорее, вопросы и сомнения сохраняются на Западе, во многом, в Америке, где люди считают, что хорошим выходом для России был бы новый хороший царь.

Они регулярно забывают о том, что их предшественники уже несколько раз хороших царей России номинировали и заканчивалось это всякий раз плохо. Именно поэтому сегодня значительная часть оппозиции считает, что Россия должна быть федерализована и превращена в парламентскую республику, Это та модель, которую мы для себя видим.

- Во время акции "Полдень против Путина" вы общались в Берлине с Юлией Навальной. Может ли она стать каким-то лицом российской оппозиции, будете ли вы лично ее поддерживать, если она пойдет по этому пути?

- Это ровно то, о чем я говорил несколько минут назад, рассказывая, что Запад все время пытается найти для России нового царя. Юлия Навальная, вне

всякого сомнения, уже является лидером для той части российской оппозиции, которая поддерживала Алексея Навального и соглашалась на то, чтобы он был ее политическим представителем.

Есть и другие отряды российской оппозиции, которые видят в качестве своих политических представителей других людей. Не только демократического склада, но и среди более левых или более национально-патриотических сил. Но и в демократической среде у нас количество лидеров оппозиции больше, чем один. Та задача, которая перед нами стоит, - это уметь договариваться друг с другом для того, чтобы совместно реализовывать необходимые действия. И во время акции мы продемонстрировали это умение.

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