Как прошли трехдневные выборы президента РФ

В России и за ее пределами вечером в воскресенье, 17 марта, завершились выборы президента РФ, которые оппозиция решила не бойкотировать. Электоральный процесс фактически по переизбранию Владимира Путина на пятый срок растянули на три дня, в выборах впервые задействовали дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Это позволило увеличить явку: если в 2018 году ЦИК сообщал о 67,54% пришедших на выборы избирателях, то в 2024 году о 74,22%.

Инциденты на избирательных участках

В ходе голосования в нескольких городах России избирательные урны поджигали, заливали чернилами, йодом и зеленкой. По данным ЦИК России, безвозвратно испортили 214 бюллетеней. Не обошлось и без жертв - на третий день голосования на избирательный участок в Перми 64-летняя женщина пронесла петарду, которая взорвалась у нее в руке. Из здания эвакуировали 50 человек.

Многие из тех, кто препятствовал выборам, снимали свои действия на телефон и не пытались скрыться. Позже они объясняли полицейским, что действовали по указанию собеседников по телефону. МВД России возбудило 61 уголовное дело, 23 из которых из-за заведомо ложных сообщений о совершении терактов. Еще 33 уголовных дела возбудили в связи с проносом на участки для голосования красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей.

Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала задержанных "подонками", против большинства из них возбудили уголовные дела по ст. 141 УК РФ - "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Фигурантам этих дел грозит до пяти лет тюрьмы. В Госдуме подняли вопрос ужесточения наказания - вплоть до восьми лет заключения.

Юлия Навальная вписала в бюллетень имя мужа

В протестной акции оппозиции "Полдень против Путина" приняли участие тысячи граждан России, как внутри страны, так и за рубежом. Главное условие акции было прийти на свой избирательный пункт 17 марта в 12.00 - это, по задумке оппозиционных политиков, позволило бы протестующим ощутить единство, несмотря на искусственный характер выборов. В результате акции наиболее длинные очереди образовались у российских посольств в странах ЕС.

Юлия Навальная на акции оппозиции в Берлине Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture

В Берлине у российского посольства собралось около 2 тысяч человек. Туда пришла и Юлия Навальная, возглавившая Фонд по борьбе с коррупцией после смерти супруга. Она простояла в очереди почти шесть часов. В российское посольство ее пропустили: она рассказала, что решила сделать бюллетень недействительным и вписала в него имя умершего в российской тюрьме супруга.

В российских городах в полдень также выстроились очереди к избирательным участкам: в Челябинске, Омске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, наиболее длинные - в Москве. Люди приходили и на Борисовское кладбище, где 1 марта был похоронен оппозиционер Алексей Навальный: на его могилу приносили цветы и бюллетени с вписанной в них фамилией оппозиционера.

Впрочем, в соцсетях можно встретить немало разочарованных комментариев россиян, которые пришли на акцию, но не обнаружили там очередей. О таком результате предупреждала политолог Екатерина Шульман, объясняя, что протест может раствориться из-за большого количества избирательных пунктов в России - 94 тысячи. Жительница Петербурга рассказала DW, что посетила в полдень четыре избирательных участка по соседству друг к другу: "На входе долго проверяли, просматривали вещи и ощупывали. Ни на одном я не увидела очередь, всего несколько человек, это обидно".

Задержания протестующих и нарушения на избирательных участках

В 21 российском городе за три дня было задержано более 85 протестующих, сообщал правозащитный проект "ОВД-Инфо". По данным МВД России всего было составлено 155 протоколов об административных нарушениях. К примеру, на избирательном участке в Москве задержали семейную пару из-за шарфа с цитатой Джорджа Оруэлла, а в Саратовской области - наблюдателя от КПРФ за фразу "Путин за 250 тысяч в месяц людей под танки бросает".

Явка в первый день голосования в России, кроме Москвы, была аномально высокой, сообщали в движении наблюдателей "Голос". Им приходили сообщения о принуждении к участию в выборах. Чаще всего - через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В первый день выборов явка через электронное голосование превысила 75% на Камчатке, в Чувашии, в Белгородской, Липецкой, Вологодской, Курской и Томской областях. "Причем львиная доля этих голосов была получена сразу после старта голосования - утром", - сообщали в "Голосе". Несколько избирателей пожаловались, что в системе ДЭГ уже кто-то проголосовал за них.

Сообщалось также о нарушениях по отношению к работе наблюдателей, в том числе аккредитованных. Чаще всего им мешали проводить соцопросы, удаляли с избирательных участков. Кроме того, на третий день выборов КПРФ "немотивированно" сама отозвала несколько своих наблюдателей с избирательных пунктов, сообщал депутат Мосгордумы Евгений Ступин. В Москве задержали члена избирательной комиссии с правом решающего голоса (такой член УИК может участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней, а также составляет протоколы об итогах голосования) Вячеслава Голикова за футболку "Навальный" на нем. В Одинцово силовики требовали у избирателей раскрыть бюллетени, сообщило "ОВД-Инфо" с ссылкой на наблюдателей.

Власти не смогли игнорировать акцию оппозиции

Президент России Владимир Путин Фото: Mikhail Metzel/REUTERS

Российские власти отреагировали на акцию "Полдень против Путина", упоминая о ней как о "полдне". Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что очереди в российские диппредставительства за границей выстраивались все три дня - с 15 по 17 марта: "Если бы люди, которые стоят за рубежом в очередях на голосование на выборах президента России, принимали участие в акции "полдень", так они бы после полудня все и разошлись". Впрочем, она не уточнила, что большинство российских посольств и консульств были открыты для голосования только один день, а в странах ЕС процесс регистрации избирателей проходил медленно из-за сокращенных в последние годы российских дипмиссий.

Об акции высказался и сам Путин. Он похвалил своих оппонентов за призывы прийти на избирательные участки: "Если оппозиция считала, что важно прийти и проголосовать, то хорошо", добавив, что сожалеет о бюллетенях, которые портили российские граждане. Количество испорченных бюллетеней должно стать известно после подведения окончательных итогов - их подсчитывают в последнюю очередь.

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