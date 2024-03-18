"Может делать что угодно": западные эксперты о победе Путина

Действующий президент РФ Владимир Путин выиграл президентские выборы, по предварительным итогам ЦИК набрав более 87,33% голосов. Столь высокого результата ранее никогда не фиксировали в постсоветской России, так же, как и такой рекордной явки: 77,44% избирателей по данным российского ЦИКа после обработки практически 100% протоколов.

"У Путина рекордный процент голосов. Россия уже приближается к Северной Корее. Конечно, выборы не были свободными, равными или тайными", - прокомментировал DW итоги голосования на выборах президента России 15-17 марта Филипп Лаусберг (Philipp Lausberg), немецкий политолог из Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе.

Столь высокий результат - необычное явление даже в сравнении с другими авторитарными политическими режимами, считает Регина Хеллер (Regina Heller), научная сотрудница Гамбургского института исследований политики мира и безопасности. "Мне кажется, только президент Таджикистана получил два года назад еще более высокий результат, 90 процентов", - говорит Хеллер.

Озвученные ЦИКом цифры не вызывают доверия у экспертов. "Они могут быть просто выдуманы", - заметил эксперт по Восточной Европе, профессор Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder).

"Режим видит: система функционирует"

С точки зрения российского руководстваголосование показало, что "выборы прошли хорошо, что политическая машина функционирует от самого верха вплоть до последней деревни во Владивостоке, что страна под полным контролем", отмечает Шрёдер. Результат голосования стал "подтверждением все более диктаторского курса Путина" и отражает "не волю избирателей, а волю режима", уверена Регина Хеллер.

Путин объявлен ЦИК РФ победителем выборов с результатом 87,28% голосов избирателей Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

Возникает вопрос, в интересах ли российского руководства демонстрировать такие результаты голосования, заметил Герхард Манготт (Gerhardt Mangott), профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии. "Не появится ли у значительной части населения сомнение: действительно ли все голосование было проведено как надо или почти 88 процентов - это перебор", - заметил он. Впрочем, другие опрошенные DW эксперты уверены, что россияне не станут задаваться такими вопросами.

"Карт-бланш на продолжение путинской политики"

Число якобы отданных за Путина голосов для российских избирателей "относительно неважно", говорит Ханс-Хеннинг Шрёдер. "Люди в России видят, что никакой альтернативы кроме Путина нет. Если объявят о мобилизации или о повышении налогов, это будет для них намного более релевантно, чем та инсценировка, которую устроили сейчас", - прогнозирует немецкий политолог.

Сразу после выборов в России отмечают 10-летнюю годовщину аннексии украинского Крыма Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

Многим людям итоги этих выборов напомнят Советский Союз, когда результаты были еще выше, говорит немецкий политолог из Центра европейской политики в Брюсселе Лаусберг: "Но, я думаю, что это символ того, что Путин может делать что угодно". По мнению эксперта, выборы в России сегодня - это всего лишь ритуал, призванный показать легитимность Путина. Действующему президенту РФ "было очень важно показать всем, что его политику поддерживают. И, конечно, его войну в Украине", констатирует Лаусберг.

Итоги выборов дают руководству России "карт-бланш на продолжение путинской политики", считает Регина Хеллер. Лаусберг с ней согласен: высокие результаты могут быть подготовкой к неприятным для россиян решениям, таким как мобилизация. Кроме того, это еще и знак Западу, что "Россия едина, что люди поддерживают войну и что Путин непобедим", уверен немецкий политолог.

Акции протеста в полдень: "Люди почувствовали, что они - не в одиночестве"

На пресс-конференции вечером 17 марта Владимир Путин впервые публично назвал по имени оппозиционного политика Алексея Навального, умершего 16 февраля в российской тюрьме. Путин признал, что согласился на обмен главы ФБК незадолго до его смерти - или, точнее, убийства, как уверены сторонники Навального и многие независимые наблюдатели. "Это была попытка отмыться от ответственности, которую он действительно несет за смерть этого человека. Якобы он все равно хотел обменять его, но тот несчастным образом умер. Это был цинизм", - заявил Герхард Манготт.

До выборов команда Навального призвала всех россиян участвовать в акции "Полдень против Путина" в последний день голосования. За рубежом в результате акции на многих избирательных участках к 12 часам дня воскресенья, 17 марта, образовались большие очереди.

Акцию сторонников Навального Манготт назвал важной: "В таких акциях всегда речь идет о том, чтобы люди в России почувствовали, что они - не в одиночестве, что они не одни против этого руководства, против войны, но что лишь немногие рискуют на фоне репрессивных законов оказывать сопротивление".

Юлия Навальная у посольства РФ в Берлине 17 марта Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture

"Это была важная акция, которая должна была показать, что есть люди, не согласные с политикой Путина, согласные с войной, - сказал Филипп Лаусберг. - Но тот факт, что это было особенно видно за рубежом, означает, что сейчас оппозиция в основном не в России. Репрессии стали такими сильными, что трудно показать свое недовольство". В РФ акция "Полдень против Путина" стала формой "молчаливого протеста", но за границей возможностей протестовать было куда больше, и в том же Берлине акция протеста была крупной, отметила Регина Хеллер, добавив, что в очереди к избирательному участку в посольстве России стоялиЮлия Навальная и Михаил Ходорковский.

Акция сторонников Навального стала одной из немногих оставшихся возможностей выразить протест, не подвергая себя прямому давлению силового аппарата в России. Но одновременно эта попытка показала, какое безвыходное положение у российской оппозиции в России, констатировал Ханс-Хеннинг Шрёдер. "И все же меня удивило - и это относится и к похоронам Навального, - то большое число людей, которые все равно готовы участвовать в таких акциях", - заключил он.

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