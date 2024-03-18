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ЦИК РФ отчитался о рекордной явке и победе Путина на выборах

Александра Иванова
18 марта 2024 г.

Независимые наблюдатели из движения "Голос" подчеркивают несоответствие президентских выборов 2024 года в РФ конституционным стандартам.

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Объявление результатов выборов президента РФ в эфире российского государственного телевидения
Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

На выборах президента РФ 2024 года, проходивших с 15 по 17 марта, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,29% голосов, заявил ЦИК РФ утром в понедельник, 18 марта, после подсчета 99,75% голосов. Это больше, чем официальные результаты Путина когда-либо ранее на президентских выборах в России.

На втором месте, по официальным данным, кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом в 4,30%. Далее следуют Владислав Даванков от партии "Новые люди" (3,84%) и Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,21%). ЦИК официально подведет итоги выборов президента 21 марта.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,44%. МИД России сообщает, что за рубежом проголосовали около 373 000 граждан. 

Критика независимых наблюдателей

Между тем в движении "Голос", которое осуществляло независимое наблюдение за ходом выборов, указывают на многочисленные нарушения и констатируют, что еще "никогда не видели президентской кампании, которая настолько бы не соответствовала конституционным стандартам".

"Кампания проходила в ситуации, когда по сути не действовали основополагающие статьи Конституции России, гарантирующие политические права и свободы, а сама Конституция была изменена, чтобы обойти ограничение на занятие должности президента более двух сроков. Базовый конституционный защитный механизм против присвоения власти был демонтирован", - говорится в отчете движения, обнародованном по итогам выборов утром 18 марта.

В Германии сочли голосование в РФ "псевдовыборами"

МИД ФРГ 17 марта назвал голосование в России "псевдовыборами". "Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, их результат никого не удивляет", - заявили в Берлине. Действующий глава российского государства Владимир Путин "правит авторитарно, опираясь на цензуру, репрессии и насилие", указали в МИД ФРГ.

Германское внешнеполитическое ведомство также раскритиковало проведение оккупационными властями голосования в захваченных Россией украинских регионах. "Выборы" на оккупированных территориях Украины полностью недействительны и являются очередным нарушением международного права", - отмечается в заявлении МИД Германии.

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Заявление движения "Голос" об итогах наблюдения за ходом голосования на президентских выборах в РФ

Заявление по итогам наблюдения за выборами президента Российской Федерации 17 марта 2024 года
golosinfo.org