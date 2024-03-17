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МИД Германии считает голосование в России "псевдовыборами"

Евгений Жуков
17 марта 2024 г.

Владимир Путин правит страной авторитарно и опирается на цензуру, репрессии и насилие, заявили в МИД ФРГ. Берлин расценил "выборы" в захваченных РФ частях Украины как нарушение международного права.

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Здание МИД Германии в Берлине
МИД Германии в БерлинеФото: Daniel Kalker/picture alliance

Правительство Германии в воскресенье, 17 марта, подвергло резкой критике проведение голосования в России на выборах президента. "Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, их результат никого не удивляет", - заявило министерство иностранных дел в Берлине. Действующий глава государства Владимир Путин "правит авторитарно, опираясь на цензуру, репрессии и насилие", указали в МИД.

Внешнеполитическое ведомство также раскритиковало проведение оккупационными властями голосования в захваченных Россией украинских регионах. "Выборы" на оккупированных территориях Украины полностью недействительны и являются очередным нарушением международного права", - отмечается в заявлении МИД Германии.

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