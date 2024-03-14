В мире не признают "выборы" в захваченных частях Украины

Россия проводит голосование по выборам президента РФ и на оккупированных территориях Украины. Применительно к нему слово "выборы" мы берем в кавычки - почему? DW объясняет.

Россия проводит уже второе голосование на оккупированных территориях Украины за полгода: сначала в рамках Единого дня голосования в сентябре 2023 года, теперь - в рамках выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. Евросоюз неоднократно осуждал проведение "выборов" на территориях Украины, которые Россия захватила с помощью военной агрессии, как нарушение международного права и суверенитета Украины. DW также берет слово "выборы" применительно к избирательным процессам на оккупированных территориях в кавычки. Почему?

"Воля народа служит основой для власти правительства, но какого народа?"

Объяснение, почему проводить голосование на этих территориях незаконно, лежит на поверхности, говорит немецкий профессор по избирательному праву Флориан Майнель (Florian Meinel) из университета в Гёттингене. "Если захват чужой территории насильственным путем запрещен, то, естественно, и проведение "выборов" там", - ответил он DW. С ним согласен Александр Шлык, независимый эксперт по выборам, ранее много лет возглавлявший департамент по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ. "Начать с того, что сама оккупация и сама агрессия против Украины - это нарушение международного права. Поэтому фундаментально здесь, мне кажется, не нужно концентрироваться сугубо на избирательном процессе", - заметил Шлык в разговоре с DW.

Процесс голосования в день ЕДГ в Херсонской области Украины, сентябрь 2023 года Фото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

"Электоральные" мероприятия, как говорят о выборах в экспертной среде, на оккупированных землях другого государства входят в противоречие с двумя основополагающими международными документами - Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом о гражданских и политических правах. В них закреплено, что воля народа служит основой для власти правительства, напоминает Александр Шлык. "Но что это за народ? Если этот народ теперь включает в себя тех, кто вообще-то желания присоединяться к этому народу никогда не изъявлял? Среди них люди, которые, может быть, оказались гражданами под давлением или в силу сложившихся условий", - говорит Шлык, автор доклада о выборах президента РФ для Европейской платформы свободных выборов (EPDE, с 2018 года признана в РФ нежелательной). Такое размывание понятия "народ" "фундаментально подрывает легитимность выборов", добавил Шлык.

"Подлинные выборы"

Международное сообщество, прежде всего ООН, не признало российскую аннексию Крыма в 2014 году и аннексию четырех областей Украины в 2022 году, напомнила Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer) из организации Europäischer Austausch. Нарушение суверенитета Украины, невозможность свободного волеизъявления и привлечение, зачастую под дулом автоматов, к участию в голосовании граждан Украины - это самые весомые причины незаконности избирательного процесса, объяснила Шиффер. "Сами термины "свободное волеизъявление" и "оккупированная территория" противоречат друг другу. Трудно быть свободным на оккупированной территории", - заметил Роман Удот, бывший сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос", а сегодня независимый эксперт по выборам.

Штефани Шиффер Фото: DW

В Международном пакте о гражданских и политических правах есть такой термин - "подлинные выборы", говорит Александр Шлык. Такими считаются выборы, если в стране есть "возможность выбирать из разных политических опций", есть "уважение и защита основных прав" и отсутствие "процедурных нарушений". Условия "подлинных выборов", особенно на оккупированных территориях, не выполнены, делают общий вывод эксперты.

Военное положение мешало "выборам"? Уже не мешает

Все опрошенные эксперты отмечают, что помимо фундаментальной проблемы с проведением голосования на занятой с помощью военной силы территории другого государства существуют менее весомые, но тоже значимые проблемы. Шиффер среди таких факторов называет отсутствие, как она формулирует, "пространства права" - свободы слова, свободы собраний на оккупированных территориях, процедурные недостатки и отсутствие независимых наблюдателей. Но это далеко не полный перечень, говорят эксперты.

Нет даже, к примеру, непротиворечивых и надежных данных о том, сколько человек будут считаться в России новыми избирателями. ЦИК РФ в феврале сообщил о регистрации в оккупированных регионах Украины 4,5 млн человек (без учета Крыма), но еще в декабре МВД РФ фиксировал только 3,2 млн жителей в этих же регионах.

Роман Удот Фото: DW

Даже российские законы, по словам Романа Удота, "только с помощью костылей и уловок", то есть, благодаря многочисленным изменениям законов, легитимизируют проведение выборов на оккупированных территориях Украины. Например, военное положение, введенное российскими властями в этих регионах, по законам РФ, не позволяет проводить там голосование, но отдельным приказом власти разрешили его, напомнил Удот. "Теперь это можно, если будет обеспечена безопасность. Но смешно было и печально, когда Путин вручал награды за мужество членам избиркомов, по-моему, Донецкой республики. Их ставят в опасное положение, а потом откупаются от них медалями", - говорит эксперт.

Роман Удот приводит в пример и то, что та часть Запорожья, которую контролируют силы РФ, объявлена "труднодоступной территорией" для проведения голосования. "Ну это как корабль, ушедший в море. То есть это говорит, естественно, о том, насколько там ненормальная жизнь. Если я не ошибаюсь, 25 февраля там начали голосование, а номера избирательных участков определили 26-го или 27-го. А чтобы направить наблюдателей на голосование, нужно им за три дня сообщать, но номеров даже не было. Какие могут быть наблюдатели?", - рассказывает Удот.

Одни из самых опытных наблюдателей за выборами в России, движение в защиту прав избирателей "Голос", которые признаны "иноагентами" в РФ, не ведут наблюдение за избирательными процессами на оккупированных территориях Украины. Объясняют свое решение в движении коротко: "Там людей убивают".

Смотрите также: