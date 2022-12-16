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Заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (фото из архива)Фото: picture-alliance/Photoshot/W. Ying
КонфликтыУкраина

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму

Жан Рофе
50 мин. назад

Участники Генеральной Ассамблеи ООН осудили использование РФ аннексированного полуострова с целью агрессии против Украины.

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Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 15 декабря, приняла обновленную резолюцию о нарушениях прав человека на аннексированном Россией украинском полуострове Крым, в которой учтены условия, сложившиеся с началом полномасштабного российского вторжения. В поддержку документа "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина" проголосовали 82 страны-участницы международной организации, сообщает агентство "Укринформ". Против были 14 государств, в том числе Россия, Беларусь, Зимбабве, Иран, Китай, Северная Корея и Сирия. Еще 80 стран воздержались.

Кроме положений, которые содержались в предыдущие годы в аналогичных резолюциях о ситуации с правами человека на полуострове, в принятом документе осуждается использование РФ Крыма с целью агрессии против Украины и поддержки попытки незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей. Резолюция обвиняет Россию в "разжигании ненависти к Украине и украинцам, а также распространении дезинформации, оправдывающей агрессию РФ против Украины".

Генассамблея ООН считает недопустимой "новую беспрецедентную волну произвольных задержаний в Крыму, насильственные перемещения в Крым и из Крыма", насильственные исчезновения, а также "так называемые процедуры фильтрации, в том числе перемещенных лиц". Резолюция "требует, чтобы Россия немедленно прекратила свою агрессию против Украины и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

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