"Голос": к выборам 2024 года существенно изменили законы

За четвертый срок Путина было значительно изменено избирательное законодательство, отметил "Голос". Правозащитники указали на поправки в конституцию и 11 изменений закона о выборах президента РФ.

Власти РФ существенно изменили избирательное законодательство за годы, прошедшие после предыдущих президентских выборов. В 2018-2023 годах 11 раз вносились изменения в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", при этом в его тексте были изменены 52 статьи из 87 и три из четырех приложений, подсчитало Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в понедельник, 15 января.

Ключевое изменение - поправки в Конституцию РФ

Кроме того, за последний президентский срок Владимира Путина в РФ изменили несколько положений федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", которые имеют отношение к президентским выборам и не дублируются в отдельном законе о выборах президента РФ. Среди прочего речь идет о статусе членов избирательных комиссий и ограничениях в финансировании, отмечается далее.

При этом ключевым изменением стали принятые в 2020 году поправки в конституцию, позволяющие действующему президенту Владимиру Путину избираться на третий и четвертый сроки подряд (пятый и шестой сроки в общей сложности), пишет "Голос". "Сама эта поправка была принята в ходе процедуры голосования, которая не соответствовала конституционным стандартам свободного волеизъявления, что ставит под сомнение итоги того голосования и принятые в его ходе решения", - указывают правозащитники.

Большая часть изменений ограничивает избирательное право

"Большая часть изменений, внесенных в законодательство в 2018-2023 годах, была направлена на ограничение избирательных прав граждан, сокращение возможностей для общественного контроля и увеличение возможностей для манипуляций. Фактически было продолжено наступление на коллективный суверенитет граждан России, их право принимать участие в управлении делами государства", - подчеркивают в "Голосе". Авторы исследования также отмечают, что ограничения пассивного избирательного права противоречат Конституции РФ и "прямо утверждают необязательность ее соблюдения".

Одновременно в "Голосе" указали на дискриминацию россиян, признанных "иностранными агентами". "Они оказались значительно поражены в своих избирательных правах, которые должны включать и право на агитацию или иную поддержку кандидатов", - отмечается далее.

О движении "Голос" и предстоящих выборах

Власти РФ преследуют движение "Голос" и его руководство. Движение было внесено в реестр "иноагентов" перед выборами в 2021 году из-за перевода 200 рублей от гражданки Армении. По данным СМИ, перевод был сделан провокативно, чтобы дать повод для репрессивных мер. В августе 2023 года был задержан сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. Ему предъявили обвинение в организации деятельности нежелательной на территории РФ организации. По этой же статье обвиняют и координатора "Голоса" Владимира Егорова.

Следующие выборы президента РФ пройдут в марте, при этом, по мнению наблюдателей, действующее законодательство и принятые властями репрессивные меры против оппозиции и инакомыслия в России практически исключают возможность победы какого-либо иного кандидата на высший государственный пост, кроме действующего президента Владимира Путина, который идет на выборы "самовыдвиженцем".

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