Председатель Евросовета уже "поздравил" Путина с "победой"

"Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора", - так саркастически Шарль Мишель охарактеризовал проходящее трехдневное голосование в РФ. Другие политики из Евросоюза также высказались о выборах скептически.

"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с победой на выборах, которые начинаются сегодня. Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора", - написал в саркастической форме председатель Европейского совета Шарль Мишель в соцсети Х в пятницу, 15 марта, о проходящих сейчас в России президентских выборах.

Другие политики из Евросоюза и НАТО также высказались о выборах скептически. Так, пресс-секретарь главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля заявил, что в современной России трудно представить свободное, справедливое и демократическое голосование. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался более жестко: "Выборы в России не будут свободными и честными. Мы знаем, что оппозиционные политики находятся под стражей, а другие убиты, многие - в изгнании".

Выборы без оппозиции

В выборах участвуют четыре кандидата: помимо действующего президента Владимира Путина , свои кандидатуры выдвинули Леонид Слуцкий из ЛДПР, Николай Харитонов из КПРФ, Владислав Даванков из партии "Новые люди". Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала ни одного независимого оппозиционного или антивоенного кандидата.

"Полдень против Путина"

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки 17 марта в 12 часов дня и таким образом выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. В поддержку этой акции выступили также Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры. Вдова политика Юлия Навальная призвала Запад не признавать результаты выборов в РФ.

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в акциях днем 17 марта. Участие в "несогласованных акциях" на избирательных участках в полдень главного дня выборов будет рассматриваться как нарушение уголовного законодательства, заявили в ведомстве.

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