Рекорды электронного голосования, или Побочный эффект ДЭГ

ПолитикаРоссияРекорды электронного голосования, или Побочный эффект ДЭГ15.03.202415 марта 2024 г.Российские власти рапортуют о высокой явке на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ. Чем может быть недовольна глава ЦИК Элла Памфилова - в карикатуре DW.https://p.dw.com/p/4dfreФото: DWРекламаСмотрите также:Что говорят россияне в Берлине о выборах ПутинаTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video