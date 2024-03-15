Рекорды электронного голосования, или Побочный эффект ДЭГ

15.03.2024 15 марта 2024 г.

Российские власти рапортуют о высокой явке на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ. Чем может быть недовольна глава ЦИК Элла Памфилова - в карикатуре DW.