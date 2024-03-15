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Рекорды электронного голосования, или Побочный эффект ДЭГ

15 марта 2024 г.

Российские власти рапортуют о высокой явке на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ. Чем может быть недовольна глава ЦИК Элла Памфилова - в карикатуре DW.

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Карикатура: председатель Центризбиркома Элла Памфилова сидит за компьютером с надписью ДЭГ (дистанционное электронное голосование) и возмущается: "Ну что за избиратели! Все надо за ними переделывать".
Фото: DW

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