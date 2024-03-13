Как кринжовой агитацией зазывают на выборы президента РФ

Перед голосованием в России в соцсетях массово публикуют агитационные ролики в поддержку действующей власти, авторы которых для достижения своих целей не гнушаются никакими способами.

Агитационные ролики пытаются убедить зрителя, что в России проходят честные выборы президента, а их исход не предрешен. Сюжет большинства роликов строится на том, что из-за аполитичности населения в стране начинается хаос. В некоторых случаях они подогревают гомофобные настроения. Перед создателями роликов, по всей видимости, поставили основную цель - поднять общую явку на выборах в РФ.

В роликах агитируют голосовать за Путина

Прийти на президентские выборы призывают не только и не столько с экранов телевизоров, сколько на разнообразных социальных платформах, доступных в России: ВКонтакте, Telegram, Tik-Tok, YouTube. Значительная часть контента, посвященного выборам - однотипные малобюджетные ролики, адресованные бюджетникам, родителям школьников, людям с ограниченными возможностями - им предлагают воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Во всех таких роликах появляется литера "V" - официальный символ президентской кампании 2024 года, в то же время ассоциирующийся с вторжением в Украину, наряду с литерой "Z".

Ближе к выборам в Сети стали появляться более дорогостоящие и профессионально снятые ролики, привлекающие к себе внимание. Впрочем, ни одна из студий не взяла на себя авторство - в роликах отсутствуют заключительные титры. Сюжетные линии в этих агитках повторяют друг друга: там рисуют альтернативное будущее России, жители которой решили проигнорировать выборы в 2024 году. Основная цель - призвать людей прийти на участки, чтобы добиться высокой явки. В большинстве роликов нет прямой отсылки к Владимиру Путину, но в некоторых подчеркивается, что нужно поддержать действующего президента.

В агитации используют гомофобную пропаганду

По сюжету одного из роликов победу на президентских выборах 2024 года одержал кандидат, запретивший в России слова "мама" и "папа", заменив их "родителем 1" и "родителем 2", дети в этом мире появляются из пробирки, а в стране свои правила диктует ЛГБТ-идеология. Мужчины-полицейские вынуждены красить ногти, ходить в женских нарядах и задерживать гетеросексуалов. В развязке подчеркивается, что герой должен был принять участие в выборах в 2024 году, чтобы предотвратить катастрофу.

К подобному решению приходит герой и другого ролика, который из раза в раз заглядывает "не в те двери". Каждая из дверей символизирует год после выборов: в 2025 году мужчина натыкается на полуголую вечеринку, где ему предлагают надеть один носок, в 2026 году - на семью, где диктат установила женщина, заставляющая родных в речи использовать феминитивы, а в 2027-м - на "гендерно нейтральный" туалет.

Призывает на выборы и видеоролик из нарезок самого обсуждаемого сериала прошлого года "Слово пацана". Для этой агитации записали отдельную аудиодорожку на русском языке, напоминающий оригинальный саундтрек: "Выбирай, голосуй, не останься чушпаном". На этом фоне в соцсетях продолжает набирать популярность мем, который играет против действующей власти в России. В марте один из актеров сериала Никита Кологривый записал ролик, в котором призвал своих поклонников не принимать участие в выборах и "не ходить на всякую ерунду". Так он пытался опровергнуть шуточные сообщения от других пользователей в своих соцсетях. Они утверждали, что актер якобы планирует раздавать автографы на всех избирательных пунктах в России 17 марта в 12:00. Одновременно прийти на избирательные участки россиян призывают оппозиционеры, надеясь, что так можно будет провести массовые протесты без рисков задержания.

В агитационных роликах затрагивают тему войну в Украине

Не обошли вниманием в агитационных роликах и тему российского вторжения в Украину. Ход довольно рискованный, так как затянувшаяся война болезненно воспринимается в российском обществе. Авторы одного из роликов показали украинских солдат нелюдями - они, отступая, оставляют одного из своих товарищей с собакой. Занявшие позиции российские войска предлагают пленному возможность участвовать в "выборах", хотя по российскому законодательству это невозможно.

В еще одном военном ролике российские солдаты опускают бюллетени в урну. Один из них тщетно пытается выяснить у остальных, за кого они проголосовали. Наконец, один из них заключает: "В стране один президент, а он сказал, что Одесса русский город. Я из Одессы". Издание "Агентство" выяснило, что в ролике снялись депутат Народного совета "ДНР" от "Единой России" Александр Гриденко и трое актеров Донецкого республиканского академического молодежного театра (Донецкий РАМТ).

Предвыборные ролики кандидатов в президенты

К предстоящим выборам официальные агитационные ролики выпустили три из четырех кандидатов в президенты. Наиболее "кринжовый" формат выбрала команда от КПРФ: коммунист Николай Харитонов сжимает кулаки на фоне новостей по телевизору, где рассказывают о санкциях, инфляции и прочих экономических невзгодах. "Мы эту болтовню выключим навсегда", - говорит Харитонов, сообщив жене, что уходит работать в Кремль. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий в ролике сидит за столом, на котором табличка с именем Владимира Жириновского. Когда сотрудница партии предлагает убрать ее, то Слуцкий заявляет, что "дело Жириновского живет".

Владислав Даванков из партии "Новые Люди" в своей серии предвыборных роликов представлен как прогрессивный политик, который обещает сделать страну "современной и мирной". "Чтобы жили по-новому", - убеждает Даванков в видеоролике, который набрал на YouTube 29 тысяч просмотров. Команда самовыдвиженца Владимира Путина позволила себе выпустить один ролик с "прогрессивным содержанием". В нем динамично сменяются кадры с самолетами, электричками, ракетами и другими "отечественными достижениями". Тему войны в ролике попытались обыграть словами "мы защищаем свою родину", которые сопровождались кадрами военных учений с танками и боевыми вертолетами.

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