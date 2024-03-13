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Как кринжовой агитацией зазывают на выборы президента РФ

Алексей Стрельников
13 марта 2024 г.

Перед голосованием в России в соцсетях массово публикуют агитационные ролики в поддержку действующей власти, авторы которых для достижения своих целей не гнушаются никакими способами.

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Противников Владимира Путина не допустили на выборы президента России 2024 года. За кого осталось голосовать россиянам? Карикатура DW.
Противников Владимира Путина не допустили на выборы президента России 2024 года. За кого осталось голосовать россиянам? Карикатура DW.Фото: DW

Агитационные ролики пытаются убедить зрителя, что в России проходят честные выборы президента, а их исход не предрешен. Сюжет большинства роликов строится на том, что из-за аполитичности населения в стране начинается хаос. В некоторых случаях они подогревают гомофобные настроения. Перед создателями роликов, по всей видимости, поставили основную цель - поднять общую явку на выборах в РФ.

В роликах агитируют голосовать за Путина

Прийти на президентские выборы призывают не только и не столько с экранов телевизоров, сколько на разнообразных социальных платформах, доступных в России: ВКонтакте, Telegram, Tik-Tok, YouTube. Значительная часть контента, посвященного выборам - однотипные малобюджетные ролики, адресованные бюджетникам, родителям школьников, людям с ограниченными возможностями - им предлагают воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Во всех таких роликах появляется литера "V" - официальный символ президентской кампании 2024 года, в то же время ассоциирующийся с вторжением в Украину, наряду с литерой "Z".

Ближе к выборам в Сети стали появляться более дорогостоящие и профессионально снятые ролики, привлекающие к себе внимание. Впрочем, ни одна из студий не взяла на себя авторство - в роликах отсутствуют заключительные титры. Сюжетные линии в этих агитках повторяют друг друга: там рисуют альтернативное будущее России, жители которой решили проигнорировать выборы в 2024 году. Основная цель - призвать людей прийти на участки, чтобы добиться высокой явки. В большинстве роликов нет прямой отсылки к Владимиру Путину, но в некоторых подчеркивается, что нужно поддержать действующего президента.

В агитации используют гомофобную пропаганду

По сюжету одного из роликов победу на президентских выборах 2024 года одержал кандидат, запретивший в России слова "мама" и "папа", заменив их "родителем 1" и "родителем 2", дети в этом мире появляются из пробирки, а в стране свои правила диктует ЛГБТ-идеология. Мужчины-полицейские вынуждены красить ногти, ходить в женских нарядах и задерживать гетеросексуалов. В развязке подчеркивается, что герой должен был принять участие в выборах в 2024 году, чтобы предотвратить катастрофу.

К подобному решению приходит герой и другого ролика, который из раза в раз заглядывает "не в те двери". Каждая из дверей символизирует год после выборов: в 2025 году мужчина натыкается на полуголую вечеринку, где ему предлагают надеть один носок, в 2026 году - на семью, где диктат установила женщина, заставляющая родных в речи использовать феминитивы, а в 2027-м - на "гендерно нейтральный" туалет.

Призывает на выборы и видеоролик из нарезок самого обсуждаемого сериала прошлого года "Слово пацана". Для этой агитации записали отдельную аудиодорожку на русском языке, напоминающий оригинальный саундтрек: "Выбирай, голосуй, не останься чушпаном". На этом фоне в соцсетях продолжает набирать популярность мем, который играет против действующей власти в России. В марте один из актеров сериала Никита Кологривый записал ролик, в котором призвал своих поклонников не принимать участие в выборах и "не ходить на всякую ерунду". Так он пытался опровергнуть шуточные сообщения от других пользователей в своих соцсетях. Они утверждали, что актер якобы планирует раздавать автографы на всех избирательных пунктах в России 17 марта в 12:00. Одновременно прийти на избирательные участки россиян призывают оппозиционеры, надеясь, что так можно будет провести массовые протесты без рисков задержания.

В агитационных роликах затрагивают тему войну в Украине

Не обошли вниманием в агитационных роликах и тему российского вторжения в Украину. Ход довольно рискованный, так как затянувшаяся война болезненно воспринимается в российском обществе. Авторы одного из роликов показали украинских солдат нелюдями - они, отступая, оставляют одного из своих товарищей с собакой. Занявшие позиции российские войска предлагают пленному возможность участвовать в "выборах", хотя по российскому законодательству это невозможно.

В еще одном военном ролике российские солдаты опускают бюллетени в урну. Один из них тщетно пытается выяснить у остальных, за кого они проголосовали. Наконец, один из них заключает: "В стране один президент, а он сказал, что Одесса русский город. Я из Одессы". Издание "Агентство" выяснило, что в ролике снялись депутат Народного совета "ДНР" от "Единой России" Александр Гриденко и трое актеров Донецкого республиканского академического молодежного театра (Донецкий РАМТ).

Предвыборные ролики кандидатов в президенты

К предстоящим выборам официальные агитационные ролики выпустили три из четырех кандидатов в президенты. Наиболее "кринжовый" формат выбрала команда от КПРФ: коммунист Николай Харитонов сжимает кулаки на фоне новостей по телевизору, где рассказывают о санкциях, инфляции и прочих экономических невзгодах. "Мы эту болтовню выключим навсегда", - говорит Харитонов, сообщив жене, что уходит работать в Кремль. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий в ролике сидит за столом, на котором табличка с именем Владимира Жириновского. Когда сотрудница партии предлагает убрать ее, то Слуцкий заявляет, что "дело Жириновского живет".

Владислав Даванков из партии "Новые Люди" в своей серии предвыборных роликов представлен как прогрессивный политик, который обещает сделать страну "современной и мирной". "Чтобы жили по-новому", - убеждает Даванков в видеоролике, который набрал на YouTube 29 тысяч просмотров. Команда самовыдвиженца Владимира Путина позволила себе выпустить один ролик с "прогрессивным содержанием". В нем динамично сменяются кадры с самолетами, электричками, ракетами и другими "отечественными достижениями". Тему войны в ролике попытались обыграть словами "мы защищаем свою родину", которые сопровождались кадрами военных учений с танками и боевыми вертолетами.

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