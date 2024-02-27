Сторонников Навального призвали прийти на выборы в полдень

Сторонников Алексея Навального призвали прийти на избирательные участки в день выборов президента РФ 17 марта в полдень, выполнив таким образом "последнюю волю" умершего в заключении оппозиционера. "У нас есть непосредственное политическое завещание Алексея Навального - это "Полдень против Путина", - заявил во вторник, 27 февраля, соратник Навального Леонид Волков в своем видеообращении , показав скриншот поста Навального от 1 февраля.



По его словам, "это последний его политический пост, последнее, что он (Алексей Навальный. - Ред.) передал". "Это теперь уже не просто какая-то политическая акция, направленная на преодоление одиночества, на преодоление изоляции, это и траурный митинг, гражданская панихида, если угодно, это акция памяти Алексея Навального. Это акция, которую Алексей Навальный просил нас провести", - подчеркнул Волков.

Он также сказал, что главный смысл акции - 17 марта в 12 часов "прийти и посмотреть друг на друга", выполнив "последнюю волю" Навального, не важно при этом, что делать на избирательных участках - портить бюллетени или голосовать за какого-то из кандидатов.

"Политическая борьба не закончится 17 марта"

Говоря о том, что будет после выборов в России, Волков пообещал, что политическая борьба оппозиционеров будет продолжена, "пока не сдохнет путинский режим". "После 17 марта будут новые политические проекты, будут новые идеи, те, которые нам уже предстоит придумать самим, без Алексея, но по его принципам, по его заветам. Придумать проекты необычные, неортодоксальные, идущие вразрез с общепринятой политической практикой, но такие, которые делают режиму больно, наносят ему удар за ударом, пока он наконец не распадется", - сказал Леонид Волков.

В своем последнем опубликованном посте в соцсетях от 1 февраля Алексей Навальный призвал тех, кто его поддерживает, прийти на избирательные участки 17 марта ровно в полдень, назвав это "настоящей общероссийской акцией протеста", которая при этом "совершенно легальна и безопасна".



16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3. Соратники Навального заявили, что оппозиционер с высокой степенью вероятности был убит.

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